Личное снаряжение участников боя сохранил торф на месте переправы через Плешевку

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На козацкой переправе под Берестечком в Ровенской области археологи нашли кожаные кошельки с монетами, ключами и шарами, сумки, обувь и ложки в футлярах. Эти вещи принадлежали участникам битвы 1651 года, которые спасались после боя через реку и болота.

Находки экспедиции Игоря Свешникова описал президент ГО ДВКА Олекса Руденко в исследовании козацкого снаряжения конца XVI – середины XVII века. Сохраненные кожаные изделия позволяют рассмотреть, как люди носили деньги, хранили оружие и обустраивали походный быт.

Поле боя находится между селами Пляшева и Остров, где войско гетмана Богдана Хмельницкого сошлось с польской шляхтой, рассказывает Дубенская районная государственная администрация. Места козацких переправ относятся к историческим памятникам, связанным с этой битвой.

Что лежало в козацких кошельках

Найденные кошельки имели от одного до трех отделений. На пояс их подвешивали на кожаных петлях или привязывали лентами. Верхний клапан в большинстве своем просто свисал, хотя случались и застежки из кожаной пуговицы и орнаментированной костяной пластинки.

Внутри археологи обнаружили мелкие инструменты, ключи, огни, кременцы к огнестрельному оружию, свинцовые слитки, шары, монеты, иногда и другие драгоценности. В одном из кошельков лежала небольшая латунная поясная пряжка, украшенная поперечными нарезами и узором-сеточкой. Содержимое таких сумочек сочетало личные мелочи с вещами, необходимыми для боя.

Козацкие кошельки и сумки. Фото: dvka.com.ua

Некоторые владельцы выбирали украшенные изделия. На одном кошельке с переправы мастер вырезал солнечные знаки, кресты в кругах, ромбы, завитки и другие фигуры. Под прорезями, по предположению исследователей, была красная ткань: на отдельных находках между слоями кожи сохранились красные нити. Орнамент ученые толкуют как возможный оберег; именно этот богато украшенный кошелек нашли пустым.

Козацкий пояс для денег. Фото: dvka.com.ua

Ложка в чехле и ружье в футляре

На поясе казак носил и вещи для ежедневного обихода. Среди находок с переправы – деревянные ложки в кожаных чехлах. Черенок заходил в длинную трубчатую часть футляра, а черпак закрывали два клапана, которые завязывали шнурком.

"Деревянные ложки найдены на переправе также в большом количестве, хотя состояние сохранения многих экземпляров, учитывая непрочный материал, из которого они изготовлены, неудовлетворительное. Все ложки найдены в кожаных футлярах", — писал археолог Игорь Свешников.

Поясные крюки козаков и комплект – пояс, ладовница и ложка в чехле. Фото: dvka.com.ua

Наряду с простыми ложками были художественно оформленные – с резными треугольниками, ромбами, зигзагами и сложными завершениями черенков. В одной из козачьих сумок в 1979 году был найден фрагмент черенка серебряной ложки с рельефным растительным орнаментом.

Оружие также защищали чехлами: большинство образцов огнестрельного оружия при раскопках поля битвы обнаружили в кожаных футлярах. Их шили из нескольких полос кожи и устилали сукном, чтобы уберечь самопал от непогоды и повреждений в походе.

Инструменты людей, ушедших на войну

Личные вещи на переправе раскрывают и занятия участников войска. На поле Берестецкого сражения собрали коллекцию орудий портных, сапожников, шорников, скорняков, кузнецов, слесарей, мастеров по обработке дерева и камня. Ремесленники брали с собой инструменты и ремонтировали снаряжение в полевых условиях.

"Привычные к выполнению своих дел эти ремесленники шли в козацкое войско со своими инструментами, находки которых на полях сражений среди козацких бытовых вещей дают представление о большом количестве ремесленников в составе войска и уровне развития различных ремесел в Украине в XVI–XVIII вв", – писал Игорь Свешников.

Инструменты ремесленников-сапожников и мастеров по изготовлению предметов из кожи из археологических раскопок на поле битвы при Берестечке. Источник: dvka.com.ua

Кожу и дерево на переправе сохранил торф с его консервирующими свойствами. После поднятия на поверхность находки нуждались в срочном спасении. Свешников разработал собственную методику их консервации и реставрации; восстановленные пояса, сумки, кошельки и другое снаряжение хранят в музее "Козацкие могилы" и Ровенском краеведческом музее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на дне Каховского водохранилища обнаружили интересную находку XVIII века. Археологи нашли железный корабельный якорь и фрагмент лодки-долбанки.