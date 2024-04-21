Том Круз, Джейсон Стэтхэм из Рози Хантингтон и воссоединение Spice Girls: Виктория Бекхэм громко отпраздновала свое 50-летие (фото)

Празднование состоялось в частном лакшери клубе

Виктория Бекхэм, чей показ на Неделе моды 2024 года был сорван экоактивистами, отпраздновала свое 50-летие, как всегда приватно, без прессы, но очень громко и с большим количеством приглашенных звезд.

Изюминкой вечера стало выступление группы Spice Girls, участниками которой были Мелани Браун, Джерри Галливелл, Эмма Бантон, Мелани Чисголм и Виктория Бекхэм. Видео выложил на свою страницу Instagram Дэвид Бекхэм.

Мелани Браун. Фото: Getty Images

Джерри Галливелл. Фото: Getty Images

Эмма Бантон и Мелани Чисголм. Фото: Getty Images

Началось празднование в частном доме Виктории и Дэвида. Звезда поделилась семейными фото на своей странице в Instagram. Для своего юбилея Виктория Бекхэм выбрала легкое платье мятного цвета из собственной коллекции, а любимый дизайнерки Дэвид надел классический черный костюм от Loro Piana. Круз, Ромео и Бруклин – сыновья Бекхэмов выбрали для себя наряды от Dior, а дочь Харпер – платье из коллекции Виктории.

Продолжили празднование в частном клубе Oswald’s, который в британской прессе называют самым престижным. Виктория Бекхэм отмечала юбилей со сломанной ногой.

Фото: Getty Images

На празднике также присутствовали Сальма Гаек в длинном атласном платье зеленого цвета, Джейсон Стэтхэм с невестой Рози Хантингтон в розовом наряде, нестареющий Том Круз в черном классическом костюме. Общее количество гостей – более 100 человек.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Вечеринку Виктории Бекхэм посетила также Ева Лонгория, близкая подруга именинницы. Звезда выбрала для юбилея total black образ и выглядела эффектно.