Том Круз, Джейсон Стэтхэм из Рози Хантингтон и воссоединение Spice Girls: Виктория Бекхэм громко отпраздновала свое 50-летие (фото)
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Празднование состоялось в частном лакшери клубе
Виктория Бекхэм, чей показ на Неделе моды 2024 года был сорван экоактивистами, отпраздновала свое 50-летие, как всегда приватно, без прессы, но очень громко и с большим количеством приглашенных звезд.
Изюминкой вечера стало выступление группы Spice Girls, участниками которой были Мелани Браун, Джерри Галливелл, Эмма Бантон, Мелани Чисголм и Виктория Бекхэм. Видео выложил на свою страницу Instagram Дэвид Бекхэм.
Началось празднование в частном доме Виктории и Дэвида. Звезда поделилась семейными фото на своей странице в Instagram. Для своего юбилея Виктория Бекхэм выбрала легкое платье мятного цвета из собственной коллекции, а любимый дизайнерки Дэвид надел классический черный костюм от Loro Piana. Круз, Ромео и Бруклин – сыновья Бекхэмов выбрали для себя наряды от Dior, а дочь Харпер – платье из коллекции Виктории.
Продолжили празднование в частном клубе Oswald’s, который в британской прессе называют самым престижным. Виктория Бекхэм отмечала юбилей со сломанной ногой.
На празднике также присутствовали Сальма Гаек в длинном атласном платье зеленого цвета, Джейсон Стэтхэм с невестой Рози Хантингтон в розовом наряде, нестареющий Том Круз в черном классическом костюме. Общее количество гостей – более 100 человек.
Вечеринку Виктории Бекхэм посетила также Ева Лонгория, близкая подруга именинницы. Звезда выбрала для юбилея total black образ и выглядела эффектно.