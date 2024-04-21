Том Круз, Джейсон Стетхем з Розі Хантінгтон та возз'єднання Spice Girls: Вікторія Бекхем гучно відсвяткувала своє 50-річчя (фото)

Святкування відбулося у приватному лакшері клубі

Вікторія Бекхем, чий показ на Тижні моди 2024 було зірвано екоактивістами, відсвяткувала своє 50-річчя, як завжди приватно, без преси, але дуже гучно і з великою кількістю запрошених зірок.

Родзинкою вечора став виступ гурту Spice Girls, учасниками якого були Мелані Браун, Джері Галлівелл, Емма Бантон, Мелані Чисголм та Вікторія Бекхем. Відео виклав на свою сторінку Instagram Девід Бекхем.

Мелані Браун. Фото: Getty Images

Джері Галлівелл. Фото: Getty Images

Емма Бантон та Мелані Чисголм. Фото: Getty Images

Розпочалося святкування у приватному будинку Вікторії та Девіда. Зірка поділилася сімейними фото на своїй сторінці в Instagram. Для свого ювілею Вікторія Бекхем обрала легку сукню м’ятного кольору із власної колекції, а коханий дизайнерки Девід вдягнув класичний чорний костюм від Loro Piana. Круз, Ромео та Бруклін — сини Бекхемів обрали для себе вбрання від Dior, а донька Харпер — сукню з колекції Вікторії.

Продовжили святкування у приватному клубі Oswald’s, який у британській пресі називають найпрестижнішим. Вікторія Бекхем відзначала ювілей зі зламаною ногою.

Фото: Getty Images

На святі також були присутні Сальма Гаєк у довгій атласній сукні зеленого кольору, Джейсон Стетхем із нареченою Розі Хантінгтон у рожевому вбранні, нестаріючий Том Круз у чорному класичному костюмі. Загальна кількість гостей — понад 100 чоловік.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Вечірку Вікторії Бекхем відвідала також Єва Лонгорія, близька подруга іменинниці. Зірка обрала для ювілею total black образ і мала ефектний вигляд.