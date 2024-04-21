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Том Круз, Джейсон Стетхем з Розі Хантінгтон та возз'єднання Spice Girls: Вікторія Бекхем гучно відсвяткувала своє 50-річчя (фото)

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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На фото - Круз, Ромео, Вікторія, Харпер, Девід та Бруклін Бекхеми
На фото - Круз, Ромео, Вікторія, Харпер, Девід та Бруклін Бекхеми. Фото instagram.com/victoriabeckham

Святкування відбулося у приватному лакшері клубі

Вікторія Бекхем, чий показ на Тижні моди 2024 було зірвано екоактивістами, відсвяткувала своє 50-річчя, як завжди приватно, без преси, але дуже гучно і з великою кількістю запрошених зірок.

Родзинкою вечора став виступ гурту Spice Girls, учасниками якого були Мелані Браун, Джері Галлівелл, Емма Бантон, Мелані Чисголм та Вікторія Бекхем. Відео виклав на свою сторінку Instagram Девід Бекхем.

Мелані Браун
Мелані Браун. Фото: Getty Images
Джері Галлівелл
Джері Галлівелл. Фото: Getty Images
Емма Бантон та Мелані Чисголм
Емма Бантон та Мелані Чисголм. Фото: Getty Images

Розпочалося святкування у приватному будинку Вікторії та Девіда. Зірка поділилася сімейними фото на своїй сторінці в Instagram. Для свого ювілею Вікторія Бекхем обрала легку сукню м’ятного кольору із власної колекції, а коханий дизайнерки Девід вдягнув класичний чорний костюм від Loro Piana. Круз, Ромео та Бруклін — сини Бекхемів обрали для себе вбрання від Dior, а донька Харпер — сукню з колекції Вікторії.

Віктрія Бекхем і Девід Бекхем
Фото: instagram.com/victoriabeckham
Круз, Ромео, Вікторія, Харпер, Девід та Бруклін
Фото: instagram.com/victoriabeckham

Продовжили святкування у приватному клубі Oswald’s, який у британській пресі називають найпрестижнішим. Вікторія Бекхем відзначала ювілей зі зламаною ногою.

Девід Бекхем та Вікторія Бекхем
Фото: Getty Images

На святі також були присутні Сальма Гаєк у довгій атласній сукні зеленого кольору, Джейсон Стетхем із нареченою Розі Хантінгтон у рожевому вбранні, нестаріючий Том Круз у чорному класичному костюмі. Загальна кількість гостей — понад 100 чоловік.

Сальма Гаєк
Фото: Getty Images
Джейсон Стетхем і Розі Хантінгтон
Фото: Getty Images
Том Круз
Фото: Getty Images

Вечірку Вікторії Бекхем відвідала також Єва Лонгорія, близька подруга іменинниці. Зірка обрала для ювілею total black образ і мала ефектний вигляд.

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#Вечірка #Вікторія Бекхем #Зірки #Девід Бекхем