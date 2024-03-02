Костыли и протест эко-активистов: Виктории Бекхэм "аукнулось" на показе новой коллекции одежды в Париже (фото)

Известная британка использует для своих нарядов кожу животных

Для Виктории Бекхэм, которая находится в браке с футболистом Дэвидом Бекхэмом, подготовка к Неделе моды 2024, наверное, не могла пройти еще хуже. Бывшая участница группы Spice Girl, а теперь успешный британский дизайнер, в этом году появилась на подиуме на костылях, так еще ее модный показ был сорван эко-активистами.

В первый день весны в Париже состоялся показ женской одежды Fall/Winter 2024-2025, которую и создала 49-летняя знаменитость. В этот день Виктория Бекхэм вышла к гостям с поврежденной ногой, которую она подвернула недавно в спортзале. Все это не помешало звезде запланировано представить собственные дизайнерские работы.

Это событие также не обошли активисты с организации PETA, в прямом смысле слова люди, которые выступают за нравственное отношение к животным. Дело в том, что модный бренд Бекхэм стал синонимом высококачественной продукции, особенно изделий из кожи. В эту пятницу знаменитой британке это "аукнулось".

Фото: Getty Images

Во время дефиле моделей на подиум внезапно вышла девушка с плакатом "VIVA веганская кожа" и с надписью на рубашке "Животные — не ткани". Стоит отметить, что компания Виктории не использует в своей продукции шкуры животных, но она использует натуральную кожу, и это неправильно, по мнению президента PETA Мими Бехечи: "Мы призываем Викторию Бекхэм вместо этого обратиться к этическим и экологически чистым инновациям, доступным сегодня, таким как высококачественная кожа, изготовленная из яблок, винограда, ананасов, грибов и многого другого".

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что на Неделе моды 2024 в Париже "засветилась" актриса Эмма Уотсон. Звезда "Гарри Поттера" появилась перед папарацци в трендовом бежевом плаще.