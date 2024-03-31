Праздник пошел на пользу: лечащийся от рака король Чарльз III с женой посетили пасхальную службу (свежие фото)

Впервые за долгое время король Чарльз III появился на публичном мероприятии

В часовне Святого Георгия в Виндзоре состоялась служба на Пасху, которую в Великобритании празднуют 31 марта. На ней присутствовал король Чарльз III, страдающий раком вместе с женой Камиллой.

Это первое крупное публичное мероприятие, на котором появился король Карл III после оглашения страшного диагноза. На службе в этом году было меньше людей, чем обычно.

Фото: Getty Images

Королева, как всегда, выглядела изысканно и элегантно. Ее Величество избрало изумрудный цвет для праздничного образа. Камилла выбрала платье длины меди и украсила его черной накидкой. Дополнила лук королева сумкой Channel и длинными сапогами на каблуке. Особым образ сделала шляпа в тон платье с оригинальным орнаментом.

Фото: Getty Images

Король Чарльз III также выглядел непревзойденно, несмотря на болезнь. Его Величество было одето в костюм и черное классическое пальто. Украсил образ галстук голубого цвета.

Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон и принц Уильям на службе не явились, поскольку принцесса Уэльская проходит лечение от рака. Пасхальные каникулы молодая семья проведет в своем имении Анмер-Гол в Норфолке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что королева Камилла впервые заменила короля на монаршей пасхальной церемонии. Жена короля вошла в историю, ведь впервые за 600 лет возглавила пасхальную службу.