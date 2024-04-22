В платье-простыни: изумительная Рейчел МакАдамс вызвала овации в спектакле на Бродвее (фото)

45-летняя актриса отыграла роль матери-одиночки больного ребенка в постановке "Мэри Джейн"

Голливудская актриса Рейчел МакАдамс произвела фурор на театральной сцене нью-йоркского Бродвея. Звезда "Дрянных девчонок" и "Дневника памяти" отыграла главную роль в постановке "Мэри Джейн", воплотив матерь-одиночку.

На вечеринке по случаю премьеры спектакля Рейчел МакАдамс пришла в необычном, но очень романтическом бледно-розовом платье-простыни. Свой звездный образ знаменитость дополнила серебристыми зеркальными туфлями и золотыми украшениями: четыре кольца и серьги.

Номинантка на "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "В центре внимания" дебютирует на Бродвее до 2 июня. МакАдамс играет мать-одиночку Мэри Джейн с хронически больным ребенком, а ее коллеги — Эйприл Маттис, Сьюзан Пурфар, Лили Сантьяго и Бренда Веле — играют эклектичную группу женщин, на которых Мэри опирается в поисках поддержки.

Фото: Getty Images

Спектакль поставлен номинантом Пулитцеровской премии и премии "Тони" Эми Херцог, которая этой весной также представлена ​​на Бродвее с адаптацией "Врага народа" с Джереми Стронгом в главной роли, пишет newyorktheatreguide.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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