Мобилизированный в ВСУ писатель Остап Украинец попал в больницу

Основатель "Твоєї підпільної гуманітарки" находится в Каменце-Подольском

Известный украинский писатель, переводчик и основатель и автор YouTube-канала "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Украинец находится в больнице. В марте 2024 года мужчина заявил, что мобилизовался в Вооруженные силы Украины.

На своей странице в Facebook Остап Украинец написал, что пока он в госпитале, его жена Екатерина Дудка хочет побыть с ним рядом, поэтому ищет в городе временное жилье.

"Может, кто-то подскажет: Где в Каменце Подольском можно посуточно за приличные деньги снять однокомнатку или одноместный номер в отеле? Пока я в госпитале, Катя думала побыть здесь", — отписал писатель.

В комментариях пользователи соцсети пожелали Остапу скорейшего выздоровления. Причины госпитализации украинский не назвал.

Напомним, что Остап Украинец родился в городе Калуш, который находится в Ивано-Франковской области. Имея образование в области филологии, он также переводчик. Остап Украинец проводит лекции в литературном клубе "Пломінь". Начиная с 2017 года он является членом жюри литературных конкурсов, проводимых интернет-журналом "Стос". Является соотворцем научно-популярного канала на YouTube "Твоя підпільна гуманітарка". Женат на Екатерине Дудке.

Фото: facebook.com, фотограф Тарас Волошин

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