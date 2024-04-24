Певица Даша Суворова рассказала, как относится к мобилизации женщин

Певица, которая родом из Бахмута, не скрывает, что тяжело переживает сегодняшние события

Недавно лидер "Культурного десанта" Коля Серга жестко прошелся по вопросам мобилизации блогеров. А украинская певица Даша Суворова высказалась по теме женской мобилизации.

Артистка заверила, что морально к такому шагу не готова. В интервью изданию "Фокус" Даша подчеркнула, что на войне может случиться что угодно, соответственно такие важные шаги, связанные с войной, — вопрос, который внезапно не решается.

Певица, которая родом из Бахмута, не скрывает, что тяжело переживает сегодняшние события. Она уверяет, что никогда не забудет запах родного города.

Певица занимается благотворительной деятельностью. Фото instagram.com/dashasuvorovarock

"Я думаю, что каждый должен делать то, что он умеет лучше всего. Я надеюсь, что сейчас нет острой потребности в женской мобилизации, но во время войны возможно все. Такого шага я не исключаю, хотя ментально пока не готова к этому. Но время покажет", — сказала Даша.

Суворова ездит с концертами для наших военных, а также посещает раненых в госпиталях. Она говорит, что такие встречи для нее достаточно эмоциональны и надолго оставляют след в ее памяти.

Добавим, что в первые месяцы вторжения Суворова уезжала во Францию, где жила в Париже. Вскоре она вернулась на Родину.

Ранее Телеграф писал, что Коля Серга рассказывал, как его поменяла война. Недавно артист сказал "нет" языку агрессора, он регулярно совершенствует знание украинского.