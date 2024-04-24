Співачка Даша Суворова розповіла, як ставиться до мобілізації жінок

Співачка, яка родом з Бахмута, не приховує, що важко переживає сьогоднішні події

Нещодавно лідер "Культурного десанту" Коля Сєрга жорстко пройшовся по питаннях мобілізації блогерів. А українська співачка Даша Суворова висловилася щодо теми жіночої мобілізації.

Артистка запевнила, що морально до такого кроку не готова. В інтерв'ю виданню "Фокус" артистка наголосила, що на війні може трапитися будь-що, відповідно такі важливі кроки, пов’язані з війною, — це питання, яке не вирішується раптово.

Співачка, яка родом з Бахмута, не приховує, що важко переживає сьогоднішні події. Вона запевняє, що ніколи не забуде запах рідного міста.

Співачка займається благодійною діяльністю. Фото instagram.com/dashasuvorovarock

"Я думаю, що кожен має робити те, що він вміє найкраще. Я сподіваюся, що зараз немає гострої потреби в жіночій мобілізації, але під час війни можливо все. Такого кроку я не виключаю, хоча ментально я поки що не готова до цього. Але час покаже", — сказала Даша.

Суворова їздить з концертами для наших військових, а також відвідує поранених у госпіталях. Вона говорить, що такі зустрічі є для неї доволі емоційними та надовго залишають слід у її пам'яті.

Додамо, що в перші місяці вторгнення Суворова виїжджала до Франції, де мешкала в Парижі. Згодом вона повернулася на Батьківщину.

Раніше "Телеграф" писав, що Коля Сєрга розповідав, як його поміняла війна. Нещодавно артист сказав "ні" мові агресора, він регулярно удосконалює знання української.