Блогер Игорь Пустовит рассказал, что поправился на 10 кило (фото)

Игорь Пустовит стремится нарастить мышечную массу

Украинский блогер Игорь Пустовит, который со скандалом расстался с блогершей Сашей Бо, удивил, что резко поправился. Такие трансформации со своим телом он сделал специально.

На своей странице в Instagram знаменитый мужчина признался, что спустя два месяца набрал десять килограммов. В настоящее время вес блогера составляет 111 кило.

Игорь Пустовит хочет нарастить мышечную ткань, но без жировых накоплений этого не сделать. Мужчина налегал на еду и быстро набрал лишнее. Теперь Игорь Пустовит хочет потерять жировую ткань, оставив лишь мышечную.

Блогер набрал 10 кг. Фото instagram.com/pustovit

"Мышечная ткань, к сожалению, не вырастает легко и самостоятельно, без жировой. Чтобы это произошло качественно — надо, чтобы вырастало все вместе. Это, между прочим, очень легко для меня — просто есть все, что хочется, но еще с дополнительным акцентом на белки. Но вот потом, точнее уже сейчас, стартует самый тяжелый этап – сбрасывать только жировую, оставляя мышечную", — признался он.

Блогер хочет нарастить мышцы. Фото instagram.com/pustovit

Игорь Пустовит похвастался, как выглядит с лишними килограммами. Правда, визуально не заметно, что блогер поправился, ведь в его теле преобладает мышечная ткань.

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