Блогер Игорь Пустовит рассказал, что поправился на 10 кило (фото)
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Игорь Пустовит стремится нарастить мышечную массу
Украинский блогер Игорь Пустовит, который со скандалом расстался с блогершей Сашей Бо, удивил, что резко поправился. Такие трансформации со своим телом он сделал специально.
На своей странице в Instagram знаменитый мужчина признался, что спустя два месяца набрал десять килограммов. В настоящее время вес блогера составляет 111 кило.
Игорь Пустовит хочет нарастить мышечную ткань, но без жировых накоплений этого не сделать. Мужчина налегал на еду и быстро набрал лишнее. Теперь Игорь Пустовит хочет потерять жировую ткань, оставив лишь мышечную.
"Мышечная ткань, к сожалению, не вырастает легко и самостоятельно, без жировой. Чтобы это произошло качественно — надо, чтобы вырастало все вместе. Это, между прочим, очень легко для меня — просто есть все, что хочется, но еще с дополнительным акцентом на белки. Но вот потом, точнее уже сейчас, стартует самый тяжелый этап – сбрасывать только жировую, оставляя мышечную", — признался он.
Игорь Пустовит похвастался, как выглядит с лишними килограммами. Правда, визуально не заметно, что блогер поправился, ведь в его теле преобладает мышечная ткань.
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