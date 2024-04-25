Блогер Ігор Пустовіт розповів, що погладшав на 10 кіло (фото)

Ігор Пустовіт прагне наростити м'язову тканину

Український блогер Ігор Пустовіт, який зі скандалом розлучився з блогеркою Сашею Бо, здивував, що різко погладшав. Такі трансформації зі своїм тілом він зробив спеціально.

На своїй сторінці в Instagram знаменитий чоловік зізнався, що за два місяці набрав десять кілограмів. Нині вага блогера становить 111 кіло.

Ігор Пустовіт хоче наростити м'язову тканину, але без жирових накопичень цього не зробити. Тож чоловік налягав на їжу та швидко набрав зайве. Тепер Ігор Пустовіт хоче втратити жирову тканину залишивши лише м'язову.

Блогер набрав 10 кг. Фото instagram.com/pustovit

"М'язова тканина, на жаль, не виростає легко та самостійно, без жирової. Щоб це відбулося якісно — треба, щоб виростало все разом. Це, між іншим, дуже легко для мене – просто їсти все, що хочеться, але ще з додатковим акцентом на білки. Але от потім, точніше вже зараз, стартує найважчий етап – скидати тільки жирову, залишаючи м'язову. Тобто з цих 10 кіло завдання скинути п'ять, і все буде добре", — наголосив блогер.

Блогер хоче наростити м'язи. Фото instagram.com/pustovit

Ігор Пустовіт похизувався, який вигляд має із зайвими кілограмами. Щоправда, візуально не помітно, що блогер погладшав, адже в його тілі переважає м'язова тканина.

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