В платье Oscar de la Renta: 39-летняя Кэти Перри вышла на красную дорожку с родителями (фото)

Певица привела на мероприятие пасторов — своего отца Кита и мать Мэри Хадсон

Американская певица и композитор Кэти Перри, которая замужем за актером Орландо Блумом, неоднократно приезжавшим в Украину, присутствовала на 35-м ежегодном весеннем обеде своего благотворительного фонда Firework Foundation. С ней были два особенных гостя – ее родители Кит и Мэри Хадсон, являющиеся проповедниками-евангелистами.

39-летняя исполнительница хита Firework была удостоена награды "Чемпион среди детей" за работу с фондом на мероприятии, которое проходило в отеле Beverly Wilshire в Беверли-Хиллз, Калифорния.

По этому случаю Кэти принарядилась в белоснежное платье с кружевными вырезами американского дома моды Oscar de la Renta. Артистка шикарно выглядела на красной ковровой дорожке в белых туфлях на каблуках с ремешками и украшениями в виде золотого кольца. Свои густые черные волосы Перри выпрямила.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

На мероприятии ее поддержали родители, которые вместе с ней позировали перед фотографами. Мэри Хадсон была одета в черную юбку А-силуэта с цветочным принтом и кардиган. Кит Хадсон носил черную рубашку с вышивкой, узкие брюки и кепку. Напомним, что Кит и Мэри Хадсон являются проповедниками.

Кэйт с родителями - отцом Китом Хадсоном и мамою Мэри Хадсон Фото: Getty Images

Сама Кэти Перри в 2019 году обручилась со звездой "Пиратов Карибского моря" Орландо Блумом. В 2020 году стало известно о беременности певицы, а 27 августа 2020 года Кэти сообщила, что уже стала мамой. Дочь назвали Дейзи Дав Блум. Малышку звездные родители не показывают.

Ранее Кэти Перри засияла на церемонии награждения музыкальной премией iHeartRadio. Для этого события 39-летняя певица выбрала длинное прозрачное платье-сетку.