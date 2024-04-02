В полностью прозрачном платье: Кэти Перри похвасталась фигурой на музыкальной премии (фото)

39-летняя звезда выглядела непревзойденно

Американская звезда Кэти Перри, жена Орландо Блума, всегда поражает смелыми образами на светских мероприятиях. В этот раз певица покорила откровенным прозрачным луком. 39-летняя исполнительница засияла на церемонии награждения и приковала все взгляды к себе.

Во вторник, 1 апреля, состоялась церемония награждения музыкальной премией "iHeartRadio" в Калифорнии, в театре Долби. Звезда выглядела роскошно и эффектно.

Так, для этого события Кэти Перри выбрала длинное прозрачное платье-сетку слегка сияющую на солнце черного цвета. Боковые вырезы на бедрах платья гармонично дополнили красные бархатные банты, сделавшие образ еще более пикантным. Благодаря платью звезда продемонстрировала свою пышную грудь, стройную талию и подтянутую фигуру.

Getty Images

Фото: Getty Images

Дополнила лук Кэти Перри черными ботинками на шпильке. Очки в тон платья сделали образ более дерзким и интересным. Макияж был довольно прост: слегка выделены глаза и скулы с помощью косметики. Что касается прически, то звезда выбрала легкие волны на волосах, что сделали аутфит более легким и непринужденным.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Джулия Фокс поразила смелым образом. Звезда продемонстрировала прическу, которую можно смело назвать "вкусной тарелкой макарон с сыром" и плавках бикини с застежкой-молнией.