У сукні Oscar de la Renta: 39-річна Кеті Перрі вийшла на червону доріжку з батьками (фото)

Співачка привела на захід пасторів — свого батька Кіта і матір Мері Гадсон

Американська співачка і композитор Кеті Перрі, яка одружена з актором Орландо Блумом, який неодноразово приїжджав в Україну, була присутня на 35-му щорічному весняному обіді свого благодійного фонду Firework Foundation. З нею були два особливі гості – її батьки Кіт та Мері Гадсон, які є проповідниками-євангелістами.

39-річна виконавиця хіта Firework була удостоєна нагороди "Чемпіон серед дітей" за роботу з фондом на заході, який проходив у готелі Beverly Wilshire у Беверлі-Хіллз, Каліфорнія.

З цієї нагоди Кеті вбралася у білу сукню з мереживними вирізами американського дому моди Oscar de la Renta. Артистка мала шикарний вигляд на червоній килимовій доріжці у білих туфлях на підборах з ремінцями і прикрасами у вигляді золотої обручки. Своє густе чорне волосся Перрі випрямила.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

На заході її підтримали батьки, які разом із нею позували перед фотографами. Мері Гадсон була одягнена в чорну спідницю А-силуету з квітковим принтом та кардиган. Кіт Гадсон носив чорну сорочку з вишивкою, вузькі штани та кепку. Нагадаємо, що Кіт та Мері Гадсон є проповідниками.

Кейт із батьками — батьком Кітом Гадсоном та мамою Мері Гадсон Фото: Getty Images

Сама Кеті Перрі у 2019 році побралася із зіркою "Піратів Карибського моря" Орландо Блумом. 2020 року стало відомо про вагітність співачки, а 27 серпня 2020 року Кеті повідомила, що вже стала мамою. Дочку назвали Дейзі Дав Блум. Малятко зіркові батьки не показують.

Раніше Кеті Перрі засяяла на церемонії нагородження музичної премії iHeartRadio. Для цієї події 39-річна співачка обрала довгу прозору сукню-сітку.