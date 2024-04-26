"Жизнь продолжается": Вячеслав Узелков рассказал о восстановлении после сложной операции (фото)

Мужчина готовится к выписке из больницы

Известный фитнес-тренер Вячеслав Узелков, который после скандального развода долго не скучал, рассказал, что пережил сложную операцию на сердце. В настоящее время мужчина находится на стадии восстановления.

На своей странице в Instagram Вячеслав показал несколько кадров из больницы. После финальных обследований организма мужчина готовится к выписке.

Узелков перед выпиской. Фото instagram.com/uzelkov_official/

Узелков поблагодарил медиков и свою девушку, которая на протяжении всего сложного периода была надежной опорой.

"Прошло три недели. В первую был постоянно под наркозом. Сделано несколько операций, неделю в реанимации. Вскоре палата, осознание, где я, и возвращение памяти. Спасибо любимому человеку, который был рядом. Именно в то время, когда мне было нужно помощь, она меня вернула в этот мир… Отдельная благодарность врачам, медперсоналу, которые вытянули меня почти с того света", — рассказал Узелков.

Подписчики пожелали Вячеславу легкой реабилитации.

Подписчики поддержали Вячеслава. Скриншот

"Поправляйтесь, ждем дома"

"Слава, Вы такой мужественный и сильный. Мы так рады за Вас!"

"Несокрушимый"

"Привет! Это великая победа! Пусть сердце бьется долгие годы!"

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