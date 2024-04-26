"Жизнь продолжается": Вячеслав Узелков рассказал о восстановлении после сложной операции (фото)
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Мужчина готовится к выписке из больницы
Известный фитнес-тренер Вячеслав Узелков, который после скандального развода долго не скучал, рассказал, что пережил сложную операцию на сердце. В настоящее время мужчина находится на стадии восстановления.
На своей странице в Instagram Вячеслав показал несколько кадров из больницы. После финальных обследований организма мужчина готовится к выписке.
Узелков поблагодарил медиков и свою девушку, которая на протяжении всего сложного периода была надежной опорой.
"Прошло три недели. В первую был постоянно под наркозом. Сделано несколько операций, неделю в реанимации. Вскоре палата, осознание, где я, и возвращение памяти. Спасибо любимому человеку, который был рядом. Именно в то время, когда мне было нужно помощь, она меня вернула в этот мир… Отдельная благодарность врачам, медперсоналу, которые вытянули меня почти с того света", — рассказал Узелков.
Подписчики пожелали Вячеславу легкой реабилитации.
- "Поправляйтесь, ждем дома"
- "Слава, Вы такой мужественный и сильный. Мы так рады за Вас!"
- "Несокрушимый"
- "Привет! Это великая победа! Пусть сердце бьется долгие годы!"
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