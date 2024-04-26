"Життя продовжується": В’ячеслав Узелков розповів про відновлення після складної операції (фото)
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Чоловік готується до виписки з лікарні
Відомий фітнес-тренер В'ячеслав Узелков, який після скандального розлучення довго не нудьгував, розповів, що пережив складну операцію на серці. Наразі чоловік перебуває на стадії відновлення.
На своїй сторінці в Instagram В’ячеслав показав кілька кадрів з лікарні. Після фінальних обстежень організму чоловік готується до виписки з лікарні.
Узелков подякував медикам та своїй дівчині, яка протягом усього складного періоду була надійною опорою.
"Минуло три тижні. Перший був постійно під наркозом. Зроблено кілька операцій, тиждень в реанімації. Згодом палата, усвідомлення, де я, і повернення пам'яті. Дякую коханій людині, яка була поряд. Саме в той час, коли мені була потрібна допомога, вона мене повернула в цей світ… Окрема подяка лікарям, медперсоналу, які дістали мене майже з того світу. Серце б'ється, життя продовжується", — висловився В’ячеслав.
Підписники побажали В'ячеславу легкої реабілітації.
- "Одужуйте, чекаємо вдома"
- "Слава, Ви такий мужній та сильний. Ми так раді за Вас!"
- "Незламний"
- "Вітаю! Це велика перемога! Нехай серце бʼється довгі роки!"
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