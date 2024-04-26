"Життя продовжується": В’ячеслав Узелков розповів про відновлення після складної операції (фото)

Чоловік готується до виписки з лікарні

Відомий фітнес-тренер В'ячеслав Узелков, який після скандального розлучення довго не нудьгував, розповів, що пережив складну операцію на серці. Наразі чоловік перебуває на стадії відновлення.

На своїй сторінці в Instagram В’ячеслав показав кілька кадрів з лікарні. Після фінальних обстежень організму чоловік готується до виписки з лікарні.

Узелков перед випискою. Фото instagram.com/uzelkov_official/

Узелков подякував медикам та своїй дівчині, яка протягом усього складного періоду була надійною опорою.

"Минуло три тижні. Перший був постійно під наркозом. Зроблено кілька операцій, тиждень в реанімації. Згодом палата, усвідомлення, де я, і повернення пам'яті. Дякую коханій людині, яка була поряд. Саме в той час, коли мені була потрібна допомога, вона мене повернула в цей світ… Окрема подяка лікарям, медперсоналу, які дістали мене майже з того світу. Серце б'ється, життя продовжується", — висловився В’ячеслав.

Підписники побажали В'ячеславу легкої реабілітації.

Підписники підтримали В'ячеслава. Скріншот

"Одужуйте, чекаємо вдома"

"Слава, Ви такий мужній та сильний. Ми так раді за Вас!"

"Незламний"

"Вітаю! Це велика перемога! Нехай серце бʼється довгі роки!"

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