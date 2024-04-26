"Огромное переутомление": Анастасия Приходько расстроила поклонников состоянием здоровья

Приходько решила взять творческую паузу

Украинская певица Анастасия Приходько, жестко захейтившая песню Jerry Heil и Аlyona Аlyona, рассказала, что имеет проблемы со здоровьем. Женщина объяснила, почему чувствует истощение.

На своей странице в Instagram исполнительница отметила, что из-за напряженного графика концертов почти не отдыхала. Соответственно здоровье сказало – стоп.

Артистка подчеркнула, что дала 80 концертов за год, из которых восемь подряд на прошлой неделе. "А потом еще съемки клипа, бытовые проблемы, бизнес, дети, школа, война, новости, стресс. Маме сказали лежать. Отдохнуть и придержать лошадей", — высказалась Анастасия.

Врачи посоветовали Анастасии отдохнуть. Фото instagram.com/prykhodko_official/

Приходько решила взять творческую паузу и полноценно отдохнуть. "Я ухожу в отпуск. Все! У меня огромное переутомление, сердце и давление", — подчеркнула исполнительница.

Анастасия Приходько добавила, что все попытки оправдали себя, результат работы – отличный. Также звезда вспомнила и о клипе, который снимали вчера.

Приходько истощилась. Фото instagram.com/prykhodko_official/

Певица, не теряя чувства юмора, отметила, что эти жертвы стоили того, чтобы получить хороший результат работы. В частности, вспомнила она и о новом клипе, который снимали вчера.

"Однако клип хороший сняли", — резюмировала Приходько.

Ранее "Телеграф" писал, что певица Анастасия Приходько попала в ДТП в Черкасской области. Анастасия не рассказывала подробности аварии, однако пожаловалась на состояние дорог.