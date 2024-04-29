Из-за обвинений в сексуальном насилии: Жерара Депардье задержали в Париже

Сразу две женщины обвиняют актера в домогательстве

Популярный французский актер Жерар Депардье, в свое время поддерживавший путинский режим, снова попал в скандал. Он обвиняется в сексуальном насилии, которое, вероятно, произошло в 2014 и 2021 годах.

Сегодня, 29 апреля, актера вызвали в полицейский участок Парижа, пишет французское издание BFMTV. Он должен пройти допрос по поводу сексуального насилия, в котором его обвиняют две женщины.

Актеру выдвигают притязания на съемочной площадке: в 2014 году во время съемок фильма Le Magicien et les Siamois и в 2021 году, когда снимали "Зеленые ставни".

Первая истица рассказала, что это произошло в доме Жерара Депардье на улице Шерш-Миди в Париже, где команда готовилась к съемкам. Отмечается, что женщине было 24 года. По ее словам, актер затрагивал ее интимные части тела и предлагал секс. Впоследствии это повторилось уже во время съемок ленты, как рассказала женщина.

Второй истицой была 53-летняя художница-постановщица. Она отметила, что нападение произошло во время съемок фильма Жана Беккера Les Volets vertes. Женщина поделилась, что актер "зажал ее между бедрами", а также касался интимных частей тела.

Вырваться из рук Депардье удалось благодаря другим людям. Тогда он извинился, хотя на следующих съемках называл ее "проституткой". Впоследствии декоратор призналась, что не может работать, потому что чувствует тревогу и посттравматический стресс.

Сам же Жерар Депардье отвергает все обвинения. По словам актера, он никогда не обижал женщин, тогда как "причинить боль женщине было бы все равно, что ударить ногой лоно моей собственной матери".

Отметим, что в 2020 году Депардье обвиняли в изнасиловании и нападении на актрису на Шарлотту Анроулд. Об этом даже сняли документальную ленту. Из-за инцидента восковую фигуру актера даже убрали из музея Гревен в Париже.

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