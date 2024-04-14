После фото с избиением: Камалия эмоционально вступилась за бывшего мужа

Артистка дала исчерпывающий ответ на все предположения

Недавно в сети появились фотографии известной украинской певицы Камалии, на которых она с подбитым глазом и красными следами на шее. Сторонники начали предполагать, что, возможно, ее избил бывший муж и предприниматель Захур Мохаммад, с которым она развелась в прошлом году. Теперь звезда поставила все точки над "и".

В своем инстаграмме знаменитость призвала медиа не винить Захура в каких-либо действиях. По словам Камалии, ее бывший муж — добрый и честный человек, который был ее надежным партнером в течение 20 лет, а также остается любящим отцом двух их общих детей. Она отметила, что Захур делает все возможное для благополучия общих дочерей.

"Захур сознательно ограничивает свое присутствие в сети, и поэтому нет возможности отвечать на необоснованные обвинения, которые на него направлены. Как отец моих любимых дочерей и мой неизменный партнер в течение 20 лет, Захур всегда воплощал только любовь, поддержку и твердый позитив", — написала певица.

Камалия объяснила, что Захур не отвечает на необоснованные обвинения, ведь не проводит время в социальных сетях. Она попросила представителей СМИ прекратить его в чем-то подозревать и все вопросы задавать непосредственно ей. В то же время, артистка отметила, что Захур много помогает Украине, хотя не рассказывает об этом.

"Его вклад в помощь Украине выходит далеко за пределы простых слов; он верный друг, чьи действия говорят много, не требуя взамен признания или наград. Я умоляю средства массовой информации уважать частную жизнь Захура и воздерживаться от втягивания его в любые ненужные исследования или сенсации", — призвала исполнительница.

Камалия написала пост о своем бывшем муже Захуре

Недавно "Телеграф" писал, что после слухов о разводе, мужа Юлии Саниной Валерия Бебка заметили с ней в Чехии. В рамках европейского тура они выступали как группа The Hardkiss в Праге.