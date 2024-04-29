Через звинувачення у сексуальному насильстві: Жерара Депардьє затримали в Парижі

Одразу двоє жінок звинувачує актора у домаганні

Популярний французький актор Жерар Депардьє, який свого часу підтримував путінський режим, знову потрапив у скандал. Його звинувачують в сексуальному насильстві, що, ймовірно, відбулося в 2014 та 2021 роках.

Сьогодні, 29 квітня актора викликали до поліцейського відділку Парижа, пише французьке видання BFMTV. Він повинен пройти допит щодо сексуального насильства, у якому його звинувачують дві жінки.

Актору висувають домагання на знімальному майданчику: у 2014 році під час знімань стрічки Le Magicien et les Siamois та в 2021 році, коли знімали "Зелені віконниці".

Перша позивачка розповіла, що це сталося в будинку Жерара Депардьє на вулиці Шерш-Міді в Парижі, де команда готувалась до знімань. Зазначається, що жінці було тоді 24 роки. За її словами, актор торкався її інтимних частин тіла та пропонував секс. Згодом це повторилось вже безпосередньо під час знімань стрічки, як розповіла жінка.

Другою позивачкою була 53-річна художниця-постановниця. Вона зазначила, що напад відбувся під час знімань фільму Жана Беккера Les Volets vertes. Жінка поділилась, що актор "затиснув її між стегнами", а також торкався інтимних частин тіла.

Вирватися з рук Депардьє вдалося завдяки іншим людям. Тоді він перепросив, хоча на наступних зніманнях називав її "повією". Згодом декораторка зізналась, що не може працювати, бо відчуває тривогу та посттравматичний стрес.

Натомість сам Жерар Депардьє відкидає усі звинувачення. За словами актора, він ніколи не ображав жінок, тоді як "заподіяти біль жінці було б все одно, що вдарити ногою лоно моєї власної матері".

Зазначимо, що у 2020 році Депардьє звинувачували у зґвалтуванні та нападі на акторку на Шарлотту Анроулд. Про це навіть зняли документальну стрічку. Через інцидент воскову фігуру актора навіть прибрали з музею Гревен у Парижі.

Раніше "Телеграф" писав про блогера Антона Скуратова, якого дружина звинуватила у побитті та образах. Натомість він все спростував.