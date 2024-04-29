В 90 лет еще соблазнительна: нестареющая Джоан Коллинз показала гламурный образ в черном (фото)

Актриса пришла на престижную церемонию со своим молодым 59-летним мужем

Британская актриса, продюсер и писательница даже в таком почтенном возрасте не закрывается у себя дома, а с охотой посещает светские мероприятия. В январе Джоан Коллинз в серебряном платье посетила церемонии вручения премии Emmy 2024, а теперь она побывала на церемонии вручения наград Variety Club Showbusiness Awards 2024.

Награды Variety Club Showbusiness Awards вручаются тем, кто приносит радость миллионам своим удивительным творчеством. Знаменитость, которой 23 мая должно исполнится 91 год, выглядела очень гламурно на этом событии, которое проходило в отеле Londoner в Лондоне.

Джоан Коллинз была в черном платье, доходившее почти до пола, с полупрозрачными пышными рукавами. Свой роскошный образ актриса дополнила черными туфлями на высоком каблуке, блестящей сумочкой, которая была украшена мерцающими серебряными блестками. Звезда завершила свой образ, выбрав эффектное, массивное серебряное ожерелье с жемчугом.

Фото: Getty Images

Нестареющая Джоан Коллинз позировала перед камерами, обнимая своего молодого 59-летнего мужа Перси Гибсона. Продюсер и актер выглядел щеголевато в черном смокинге, который он сочетал с галстуком-бабочкой и белой рубашкой. Разница в возрасте пары — 31 год!

Актриса с мужем Перси Гибсоном. Фото: Getty Images

Тем временем в самой Великобритании готовятся к похоронам короля Чарльза III. План похорон монарха называется "операция "Менайский мост", и это не случайно.