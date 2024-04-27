В Британии готовятся к похоронам больного раком короля Чарльза III - СМИ

По поводу здоровья 75-летнего короля Туманного Альбиона растет беспокойство

Больной раком 75-летний король Великобритании Чарльз III, который в отличном расположении духа отпраздновал католическую Пасху, скоро вернется к публичным обязанностям после лечения и периода выздоровления. Несмотря на хорошие новости, в Англии все же готовят план похорон монарха.

По сообщению издания tribune.com, план похорон короля, известные как "операция "Менайский мост", находится на рассмотрении. Отмечается, что проблемы со здоровьем Чарльза усугубили необходимость планирования его кончины, а также его преемственности.

Название этого протокола похорон связано с тем, что кодовые названия этих операций всегда соответствуют названиям знаменитых британских мостов. В данном случае Менай — это тот мост, который соединяет остров Англии с Уэльсом, построенный в 1825 году, почти два столетия назад.

У самих британцев особого удивления это не вызывает. Здесь все знают, что при правлении любого, даже самого здорового короля (или королевы) существует четкий план действий на случай смерти правителя. При разработке нового плана для Чарльза III будут учтены уроки похорон его матери, королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября 2022 года.

Тем временем в Букингемском палаце сообщают, во вторник Чарльз III вместе с супругой Камиллой посетят центр лечения рака, где встретятся с медиками и пациентами. Этот визит станет первым в ряде внешних привлечений, которые Его Величество примет в следующие недели.

"С приближением первой годовщины коронации, их Величества остаются глубоко благодарны за многие доброты и добрые пожелания, которые они получили от всего мира в течение радостей и вызовов в прошлом году", — говорится в тексте пресс-службы монаршей британской семьи.

Вероятная кончина Чарльза не особо радует его сына, принца Уильяма и его жену Кейт Миддлтон, которая также лечится от рака. Проблемы со здоровьем короля заставляют герцогов Уэльских беспокоиться, что смерть правящего монарха наступит раньше, чем они ожидали первоначально.