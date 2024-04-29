У 90 років ще спокуслива: нестаріюча Джоан Коллінз показала гламурний образ у чорному (фото)

Актриса прийшла на престижну церемонію зі своїм молодим 59-річним чоловіком

Британська актриса, продюсер і письменниця навіть у такому поважному віці не закривається у себе вдома, а охоче відвідує світські заходи. У січні Джоан Коллінз у срібній сукні завітала на церемонію вручення премії Emmy 2024, а тепер вона побувала на церемонії вручення нагород Variety Club Showbusiness Awards 2024.

Нагороди Variety Club Showbusiness Awards вручаються тим, хто приносить радість мільйонам своєю дивовижною творчістю. Знаменитість, якій 23 травня має виповнитися 91 рік, мала дуже гламурний вигляд на цій події, яка проходила в готелі Londoner у Лондоні.

Джоан Коллінз була в чорній сукні, що доходила майже до підлоги, з напівпрозорими пишними рукавами. Свій розкішний образ актриса доповнила чорними туфлями на високому підборі, блискучою сумочкою, прикрашеною мерехтливими срібними блискітками. Зірка завершила свій образ, обравши ефектне, масивне срібне намисто з перлами.

Фото: Getty Images

Нестаріюча Джоан Коллінз позувала перед камерами, обіймаючи свого молодого 59-річного чоловіка Персі Гібсона. Продюсер і актор мав чепурний вигляд в чорному смокінгу, який він поєднав з краваткою-метеликом і білою сорочкою. Різниця у віці пари – 31 рік!

Актриса із чоловіком Персі Гібсоном. Фото: Getty Images

Тим часом у самій Великій Британії готуються до похорону короля Чарльза III. План похорону монарха називається "операція "Менайський міст", і це не випадково.