Укр

Спустя 8 лет в сети появились новые песни Валентина Стрыкала, но есть нюанс

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
ИИ заставили петь голосом Юрия Каплана Новость обновлена 01 мая 2024, 10:24
ИИ заставили петь голосом Юрия Каплана

Фанаты считают, что вышло очень похоже на первый альбом Стрыкала

Украинская группа "Валентин Стрыкало" во главе с Юрием Капланом не выпускала песен еще с 2016 года, пока весной 2024 года в сети не появились две новые песни… Благодаря искусственному интеллекту.

Их опубликовал блогер с ником ArsMen (glamurpodonok), который с помощью ИИ делает каверы и мешапы, накладывая голос знаменитостей на текст.

Блогер "заставил" Каплана спеть песню "Втюрилась", которую в оригинале поет певица Дора. Скачать полную песню можно в Телеграм по этой ссылке.

Кроме того, Валентин Стрыкало с помощью ИИ также "спел" песню "Личка" группы Кис-Кис. Полная версия песни доступна в Телеграм по этой ссылке.

Стоит заметить, что пользователи сети в большинстве своем порадовались таким шедеврам ИИ: "Ради этого я плачу за интернет", "Если Магомед не идет к горе то гора идет к Магомеду", "Хочу жить в мире, где все песни исполнены голосом Каплана", "Я сначала не понял, что тут не так и что это кавер", "Надеюсь, что кто-то додумается сделать альбом в стиле Стрыкало, используя нейросеть", "Реально выглядит, будто он писал", "Будто невышедшая песня из "Смирись и расслабься", "Даже подходит под концепцию первого альбома", Если Юра не идет к фанатам, фанаты идут к Юре Каплану".

Однако добавим, что не все оценили, что украинскому певцу подставили текст русских песен, — хотя большинство песен Валентина Стрыкала были на русском.

Как сообщал "Телеграф", ранее в сети перевели на украинский хиты Валентина Стрыкала.

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#Валентин Стрыкало #ИИ