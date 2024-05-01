Через 8 років у мережі з’явилися нові пісні Валентина Стрикала, але є нюанс

Фанати вважають, що вийшло дуже схоже на перший альбом Стрикала

Український гурт "Валентин Стрикало" на чолі з Юрієм Капланом не випускав пісень ще з 2016 року, поки навесні 2024 року в мережі не з’явилися дві нові пісні... Завдяки штучному інтелекту.

Їх опублікував блогер із ніком ArsMen (glamurpodonok), який за допомогою ШІ робить кавери та мешапи, накладаючи голос знаменитостей на текст.

Блогер "змусив" Каплана заспівати пісню "Втюрилась", яку в оригіналі співає співачка Дора. Завантажити повну пісню можна в Телеграм за цим посиланням.

Крім того, Валентин Стрикало за допомогою ШІ також "заспівав" пісню "Личка" гурту Кіс-Кіс. Повна версія пісні доступна в телеграмах за цим посиланням.

Варто зауважити, що користувачі мережі здебільшого пораділи таким шедеврам ШІ: "Заради цього я плачу за інтернет", "Хочу жити у світі, де всі пісні виконані голосом Каплана", "Я спочатку не зрозумів, що тут не так і що це кавер", "Сподіваюся, що хтось додумається зробити альбом у стилі Стрикало, використовуючи нейромережу", "Реально виглядає, ніби він писав", "Ніби не вийшла пісня з "Смирись и расслабся", "Навіть підходить під концепцію першого альбому", "Якщо Юра не йде до фанатів, фанати йдуть до Юрія Каплана".

Однак додамо, що не всі оцінили, що українському співаку підставили текст російських пісень, хоча більшість пісень Валентина Стрикала були російською.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у мережі переклали українською хіти Валентина Стрикала.