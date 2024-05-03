Спасал побратима: на фронте погиб украинский актер Евгений Шумилов

Два года назад актер мобилизовался в ряды ВСУ

Война забирает самых талантливых людей Украины. В декабре не стало на фронте актера Богдана Колесника, а несколько дней назад перестало биться сердце украинского актера театра и кино Евгения Шумилова.

Мужчина умер 30 апреля, спасая раненого побратима, сообщает его коллега Иван Марченко в Фейсбуке. Два года назад Евгений Шумилов мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины и воевал в легендарной Третьей штурмовой бригаде.

"Жизнерадостный, позитивный, бодрый и настоящий — таким ты останешься в моем сердце навсегда друг! У Евгения осталась мама и отчим с инвалидностью… Покойся с миром, друг, мы любим тебя и надеемся, что Ты сейчас в лучшем месте", — написал Марченко.

В 2014 году Евгений Шумилов окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Снимался в сериалах и телепроектах "Речовий доказ", "Реальна містика", "Сидорéнки-Сидóренки", "Швидка", "Агенти справедливості", "Відділ 44". Известный актер и по рекламе "Нової пошти".

Фото Евгения Шумилова из жизни

Напомним, что в апреле умер Дмитрий Капранов – писатель, публицист, общественный деятель и блогер. Как сообщил его брат-близнец Виталий, причиной стала остановка сердца. Прощание с Капрановым состоялось 18 апреля в Михайловском Златоверхом соборе.