Рятував побратима: на фронті загинув український актор Євген Шумілов

Два роки тому актор мобілізувався до лав ЗСУ

Війна забирає найталановитіших людей України. У грудні не стало на фронті актора Богдана Колесника, а декілька днів тому перестало битися серце українського актора театру і кіно Євгена Шумілова.

Чоловік помер 30 квітня, рятуючи пораненого побратима, повідомляє його колега Іван Марченко у Фейсбуці. Два роки тому Євген Шумілов мобілізувався до лав Збройних сил України і воював в легендарній Третій штурмовій бригаді.

"Життєрадісний, позитивний, бадьорий і справжній — таким ти залишишся в моєму серці назавжди друже! У Євгена лишилася мама і вітчим з інвалідністю… Спочивай з миром, друже, ми любимо тебе і сподіваємося, що Ти зараз в кращому місці", — написав Марченко.

У 2014 році Євген Шумілов закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Знімався у серіалах та телепроєктах "Речовий доказ", "Реальна містика", "Сидорéнки-Сидóренки", "Швидка", "Агенти справедливості", "Відділ 44". Відомий актор і за рекламою "Нової пошти".

Фото Євгена Шумілова з життя

Нагадаємо, що у квітні помер Дмитро Капранов — письменник, публіцист, громадський діяч та блогер. Як повідомив його брат-близнюк Віталій, причиною стала зупинка серця. Прощання з Капрановим відбулося 18 квітня в Михайлівському Золотоверхому соборі.