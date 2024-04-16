Умер известный украинский писатель, публицист, общественный деятель Дмитрий Капранов
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Внезапно ушел из жизни в 56 лет
Утром вторника, 16 апреля, внезапно скончался Дмитрий Капранов. Он известен Украине и миру вместе со своим братом Виталием как писатель, публицист, общественный деятель и блоггер.
Об этом сообщили на странице писателей в Facebook. Отмечается, что о дате и месте прощания будет поставлено в известность. Все последующие запланированные мероприятия отменяются.
"Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно умер Дмитрий", — говорится в сообщении.
Что известно о Дмитрии Капранове
В 2019 году Дмитрий вместе с Виталием создали свой ютуб-канал "Имени Т. Г. Шевченко", на котором рассказывали об истории Украины. А после начала полномасштабного вторжения братья Капрановы вступили в ряды полка Азов.
Публицистическая и писательская деятельность братьев началась еще до обретения Украиной Независимости. Так в 90-х в Москве братья присоединились к мощному украинскому диаспорному движению. Тогда Дмитрий и Виталий издавали московскую украинскую газету "Тынды-рынды" и журнал украинской фантастики "Братья". Также в этот же период им удалось лично познакомиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Тогда он был у Собчака не только подмитайлом, но ходил за ним с чемоданом", — вспоминал Виталий.
Братья в 90-х годах написали свою первую книгу "Кобзарь 2000". Работали над ней Дмитрий и Виталий 10 лет, а завершили работу уже в 1998 г. в Киеве, поскольку решили вернуться в Украину, потому что за границей им не особенно улыбалась перспектива самореализации.
Что выдали братья:
2001 г. вышел "Кобзарь 2000" братьев с иллюстрациями.
- Осенью 2004 года вышел второй роман Капрановых "Приворотное зелье".
- 2006 год читатели увидели третий их роман "Размер имеет значение".
- 2007 год издали книгу своих статей "Закон Братьев Капрановых".
- В сентябре 2008 года презентовали "Новые разделы к "Кобзарю 2000"".
- Осенью 2009 года издали свою первую книгу для детей "Звездный дядя".
- Осенью 2010 года вышел "Кобзарь 2000 + Новые разделы + Новейшие разделы".
- В сентябре 2011 года — "Дневник моей секретарши". Летом вышла электронная версия книги, осенью — бумажная. Этот роман существенно отличается от предыдущих произведений Братьев.
- На Форуме издателей 2012 года представили второе издание "Приворотного зелья".
- В 2013 году братья Капрановы издали, как отмечено в аннотации, "для взрослых и детей, для родителей, которые хотят, чтобы их потомки выросли украинцами", 80-страничную "Рисованную историю Независимости Украины".
- 2016 год свет увидел роман "Забудь-река".
- 2017 год была издана книга "Майдан. Тайные файлы".
- 2018 год издан любовный роман "Дело Седого".
- 2019 год издана биографическая книга "Бумажные солдаты".
- 2020 год издана книга "Рута".
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