Умер известный украинский писатель, публицист, общественный деятель Дмитрий Капранов

Внезапно ушел из жизни в 56 лет

Утром вторника, 16 апреля, внезапно скончался Дмитрий Капранов. Он известен Украине и миру вместе со своим братом Виталием как писатель, публицист, общественный деятель и блоггер.

Об этом сообщили на странице писателей в Facebook. Отмечается, что о дате и месте прощания будет поставлено в известность. Все последующие запланированные мероприятия отменяются.

"Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно умер Дмитрий", — говорится в сообщении.

Что известно о Дмитрии Капранове

В 2019 году Дмитрий вместе с Виталием создали свой ютуб-канал "Имени Т. Г. Шевченко", на котором рассказывали об истории Украины. А после начала полномасштабного вторжения братья Капрановы вступили в ряды полка Азов.

Публицистическая и писательская деятельность братьев началась еще до обретения Украиной Независимости. Так в 90-х в Москве братья присоединились к мощному украинскому диаспорному движению. Тогда Дмитрий и Виталий издавали московскую украинскую газету "Тынды-рынды" и журнал украинской фантастики "Братья". Также в этот же период им удалось лично познакомиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Тогда он был у Собчака не только подмитайлом, но ходил за ним с чемоданом", — вспоминал Виталий.

Братья в 90-х годах написали свою первую книгу "Кобзарь 2000". Работали над ней Дмитрий и Виталий 10 лет, а завершили работу уже в 1998 г. в Киеве, поскольку решили вернуться в Украину, потому что за границей им не особенно улыбалась перспектива самореализации.

Что выдали братья:

2001 г. вышел "Кобзарь 2000" братьев с иллюстрациями.

Осенью 2004 года вышел второй роман Капрановых "Приворотное зелье".

2006 год читатели увидели третий их роман "Размер имеет значение".

2007 год издали книгу своих статей "Закон Братьев Капрановых".

В сентябре 2008 года презентовали "Новые разделы к "Кобзарю 2000"".

Осенью 2009 года издали свою первую книгу для детей "Звездный дядя".

Осенью 2010 года вышел "Кобзарь 2000 + Новые разделы + Новейшие разделы".

В сентябре 2011 года — "Дневник моей секретарши". Летом вышла электронная версия книги, осенью — бумажная. Этот роман существенно отличается от предыдущих произведений Братьев.

На Форуме издателей 2012 года представили второе издание "Приворотного зелья".

В 2013 году братья Капрановы издали, как отмечено в аннотации, "для взрослых и детей, для родителей, которые хотят, чтобы их потомки выросли украинцами", 80-страничную "Рисованную историю Независимости Украины".

2016 год свет увидел роман "Забудь-река".

2017 год была издана книга "Майдан. Тайные файлы".

2018 год издан любовный роман "Дело Седого".

2019 год издана биографическая книга "Бумажные солдаты".

2020 год издана книга "Рута".

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