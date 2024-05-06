Украина пройдет в финал? Букмекеры обнародовали рейтинг победителей первого полуфинала Евровидения 2024

Первый полуфинал Евровидения состоится в считанные часы

Рейтинг букмекеров о победителях Евровидения 2024 постоянно меняется. Представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil хоть и были вне тройки лидеров, поднялись в таблице ставок на третье место. После второй репетиции шансы на победу значительно выросли, и в тот же день украинский дуэт оказался на третьей позиции. Теперь нашим исполнителям пророчат победу в первом полуфинале.

В рейтинге букмекеров на победу в первом полуфинале, который состоится 7 мая, Украина разделяет первое место с Хорватией с коэффициентом 96%. Списки обнародовали на Eurovision World.

Третье место занимает Литва (95%), четвертое – Финляндия (90%). На пятой строчке Ирландия с коэффициентом 88%.

Фото: eurovisionworld

Первый полуфинал Евровидения 2024 года состоится во вторник, 7 мая, в 22.00 по Киеву. Первые 15 участников, среди которых выступят представительницы Украины, будут соревноваться в песенной борьбе. alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa&Maria выйдут на сцену под номер "5".

Напомним, что режиссером номера alyona alyona и Jerry Heil стала Таню Муиньо, автор клипов Дуа Липы, Дженнифер Лопес и других звезд Голливуда. Именно после обнародования кадров со второй репетиции на сцене в Мальме украинский дуэт поднялся в рейтинге букмекеров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что alyona alyona и Jerry Heil прошлись по бирюзовой дорожке на открытии Евровидения. Девушки по-особому отметили Пасху: вышли с пасхальными корзинами и напомнили миру о людях, потерявших дома из-за войны с Россией.