Для поддержки всех женщин: alyona alyona & Jerry Heil выпустили социальный ролик на песню Teresa & Maria (видео)

Видео поражает глубоким смыслом и задумкой

alyona alyona и Jerry Heil в этом году будут представлять Украину на Евровидении в Швеции. Интересно, что после второй репетиции их шансы на победу немного выросли. Теперь девушки презентовали социальный ролик на свою конкурсную песню — "Teresa & Maria".

В клипе можно увидеть эмоции украинских женщин в условиях войны, начатой Россией против Украины. Они проживают уныние, боль, сожаление, разочарование, пишет "Телеграф".

Девушки хотели показать этим клипом силу и мужество украинок в условиях войны, начатой Россией против Украины. Ведь из-за полномасштабного вторжения многие женщины оказались в сложном положении.

Некоторые — для безопасности детей выезжали за границу, а некоторые — делали все возможное, чтобы их дети не испытали ужасов войны в Украине.

К тому же многие женщины также защищают страну в составе Вооруженных Сил или активно волонтерят и обеспечивают войско всем необходимым.

"Мир на ее плечах — такой месседж вложили певицы в данную работу. В видео приняли участие украинские женщины, ежедневно проходящие тернистый путь. Из-за боли, радости, слез, смеха, разочарования. Мы все объединены и стремимся услышать, какие женщины вдохновляют вас и позволяют поверить в завтрашний день, даже когда кажется, что завтра уже не наступит", — пишут создатели.

Социальный ролик alyona alyona и Jerry Heil на песню "Teresa & Maria"

Что касается образов певиц, то Алена предстала в нем в светло-бежевой сплошной накидке со шнурками. А вот Яна выбрала молочное атласное платье и светло-зеленую плахту с национальными узорами.

Недавно "Телеграф" делился кадрами из второй репетиции alyona alyona и Jerry Heil на Евровидение 2024 года. Они появились в светлых нарядах и на огненном фоне.