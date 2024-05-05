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Евровидение 2024: когда и где смотреть первый полуфинал

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Украинки alyona alyona и Jerry Heil выступят 7 мая под номером "5" Новость обновлена 05 мая 2024, 19:38
Украинки alyona alyona и Jerry Heil выступят 7 мая под номером "5". Фото Коллаж "Телеграф"

Совсем скоро станут известны первые финалисты Евровидения 2024

Май стал традиционным временем для Евровидения, ведь уже на протяжении многих лет этот международный музыкальный конкурс проходит в конце весны. В 2024 году его проведут с 7 по 11 числа в Мальме, Швеция.

"Телеграф" рассказывает, где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2024, во время которого выступят представительницы от Украины — alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria, какие каналы будут транслировать конкурс по телевидению, а также кто еще будет выступать.

Где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2024

Первый полуфинал песенного конкурса состоится во вторник, 7 мая, в 22.00 по Киеву. В песенней борьбе за места в финале сойдутся первые 15 участников, среди которых и от Украины. Напомним, что женский дуэт будет выступать под номером 5.

Все желающие насладиться песенным конкурсом смогут посмотреть трансляцию, как по телевидению, так и онлайн. Среди платформ: "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua и ютуб-канал "Євробачення Україна"-Eurovision Ukraine official. Помимо этого "Телеграф" также будет вести текстовую онлайн-трансляцию Евровидения.

Напомним, что согласно свежим данным букмекеров, хорватский артист Baby Lasagna с композицией Rim Tim Tagi Dim ведет среди участников конкурса с вероятностью победы в 25%. За ним следует певец Nemo из Швейцарии с песней The Code. Тройку лидеров замыкают представительницы Украины – alyona alyona и Jerry Heil.

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