Евровидение 2024: когда и где смотреть первый полуфинал

Совсем скоро станут известны первые финалисты Евровидения 2024

Май стал традиционным временем для Евровидения, ведь уже на протяжении многих лет этот международный музыкальный конкурс проходит в конце весны. В 2024 году его проведут с 7 по 11 числа в Мальме, Швеция.

"Телеграф" рассказывает, где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2024, во время которого выступят представительницы от Украины — alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria, какие каналы будут транслировать конкурс по телевидению, а также кто еще будет выступать.

Где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2024

Первый полуфинал песенного конкурса состоится во вторник, 7 мая, в 22.00 по Киеву. В песенней борьбе за места в финале сойдутся первые 15 участников, среди которых и от Украины. Напомним, что женский дуэт будет выступать под номером 5.

Все желающие насладиться песенным конкурсом смогут посмотреть трансляцию, как по телевидению, так и онлайн. Среди платформ: "Суспільне. Культура", сайт Eurovision.ua и ютуб-канал "Євробачення Україна"-Eurovision Ukraine official. Помимо этого "Телеграф" также будет вести текстовую онлайн-трансляцию Евровидения.

Напомним, что согласно свежим данным букмекеров, хорватский артист Baby Lasagna с композицией Rim Tim Tagi Dim ведет среди участников конкурса с вероятностью победы в 25%. За ним следует певец Nemo из Швейцарии с песней The Code. Тройку лидеров замыкают представительницы Украины – alyona alyona и Jerry Heil.