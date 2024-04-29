"Порнография": Каменских выпустила клип MOLOKO, который украинцы захейтили еще до премьеры (видео)

На видео звезда обливается молоком и поет вместе с доминиканским рэпером

Украинская певица Настя Каменских наконец-то представила свой клип на песню MOLOKO. Еще до премьеры музыкального ролика сама 36-летняя исполнительница получила немало хейта за провокационные моменты в видео. "Юзеры" назвали все "вульгарщиной" и "ужасом".

Сегодня, 29 апреля, клип MOLOKO появился на популярном хостинге YouTube. Интересно, что спела в видео Каменских в дуэте с Atomic Otro Way – популярным исполнителем доминиканского происхождения, а сам клип был создан исключительно украинской командой из Киева. Режиссером стала Лиза Рудая.

Артистка не боится творческих экспериментов и всегда открыта к любым креативным предложениям. В сети уже была оценена новая работа Насти Каменских.

Кадры из клипа MOLOKO

Кадры из клипа MOLOKO

Конечно, нашлись критики. Некоторые украинцы отметили, что сингл очень распиаренный и примитивный. "Порнография", "Это вообще что такое?", "Фу блин", — написали пользователи в комментариях под видео.

Но большинство поклонников певицы встали в защиту MOLOKO, назвав трек хитом лета 2024 года: "Наконец-то нравится та NK, которую я полюбил", "Как же я ждала возвращения именно такой NK, теперь на повторе весь день".

Стоит также напомнить, что за образ в болотном платье Насте Каменских тоже досталось. В нем певица вышла на красную дорожку музыкального фестиваля Los40 Primavera Pop, недавно прошедшего в Мадриде.

Опальный муж артистки, рэпер и продюсер Потап, тоже назвал MOLOKO "суперхитом". Сам он упоминается в описании к композиции, как автор слов и музыки.