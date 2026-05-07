"Обилечивание" и дети за рулем? Юрист и нардеп объяснили, что скрывает новая дорожная реформа

Украинское законодательство хотят привести к европейским стандартам

Масштабная реформа дорожного движения, инициированная украинскими властями, обещает громкие перемены — вплоть до снижения возраста для получения прав. Однако детальный юридический анализ показывает: нормы, которые могут казаться "послаблениями", на деле таковыми не являются.

Нюансы нового законопроекта в комментарии "Телеграфу" объяснили автоюрист Александр Швец и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре Юлия Сирко.

"Уменьшение" возраста водителя — тонкости "перевода" с юридического

Cноска: законодатели хотят ввести поэтапный доступ к управлению транспортом. Законопроект предлагает ввести новую категорию прав (АM — легкие скутеры и мопеды), доступ к которой можно будет получать с 15 лет.

Александр Швец объясняет, что речь идет о приведении украинского законодательства к европейским стандартам. При этом говорить об "уменьшении" возраста водителей и "послаблениях" не совсем корректно.

"Потому, что на автомобили и мотоциклы даже увеличивается возраст (градация увеличивается). Кроме того, появляется категория, представители которой сейчас вообще ездят без водительских удостоверений. Речь о мопедах со скоростью до 50 км/ч, для которых введут категорию АМ. К существующим же категориям подход станет более бдительным, и я думаю, что это правильно. Например, сейчас в 18 лет человек получает права и может садиться хоть за руль грузовика. Новое же законодательство предполагает, что управлять грузовым авто можно будет либо с 21 года, либо с 18 лет, но только после прохождения специального обучения", — поясняет юрист.

Разрешение открывать категории B и BE с 17 лет (при езде с опытным водителем), считает юрист, и вовсе переводит в правовое поле и так распространенную в Украине практику, когда родители обучают своих детей езде до совершеннолетия.

"Мы и так знаем, что многие родители учат детей ездить еще до 18 лет. Новая норма урегулирует этот процесс: если ты ездишь, например, с отцом, то сможешь легально получить права раньше", — считает юрист.

Важно: сопровождающим может быть не только родитель, а любой опытный водитель с соответствующим опытом и правами.

"А вопрос о том, кто будет нести ответственность за такого водителя в случае ДТП — это уже интересная история. Потому что тогда на таких водителей уже будет распространяться страховка. Первичный вред будет компенсировать страховая. Потому что страховые компании должны компенсировать вред за людей, которые на законных основаниях управляют авто. А наличие прав как раз и является этим основанием. А на общих основаниях будет нести причинитель вреда; если нет — если он несовершеннолетний — то могут и его, в некоторых случаях, и его родители. Но по общему правилу, поскольку это источник повышенной опасности, то страховая компания, а если не хватает страховой выплаты — тогда сам виновник или его родители", — объяснил Швец.

Дорожная реформа в Украине. Инфографика "Телеграфа"

"Обилечивание" миллионов украинцев — почему Рада "забраковала" старую версию законопроекта и когда рассмотрит новую

Юлия Сирко рассказала, что разработчиком законопроекта является МВД, и первую версию, которую предлагало министерство, Комитет уже отклонял.

Юлия Сирко. Фото - Википедия/ValyaKovalchuk

"К ней было бы очень много вопросов, в том числе обмен водительских прав на европейские образцы — ускоренные темпы, сложная процедура только через сервисные центры МВД и так далее. То есть это фактически такое, я бы сказала, обелечивание 18 миллионов граждан — у нас водителей примерно 18 миллионов. Их только нужно было бы за определенный период времени загнать в сервисные центры и заменить эту пластиковую карточку на новые образцы европейских прав. К тому же Европа уже думает переходить на цифровые документы, а значит, в замене прав уже нет необходимости", — рассказала нардеп.

Новый же законопроект, добавляет Сирко, был переписан МВД, но Комитет еще не рассматривал его.

"Мы будем его рассматривать, но это будет, скорее всего, в июне", — предполагает собеседница.

Документ "не доживет" в этом виде до голосования

Но и к новому законопроекту, по словам народного депутата, уже возникают некоторые вопросы, в частности — к двухлетним удостоверениям и пересдаче экзаменов и медосмотру.

Справка: в документе прописано, что удостоверение водителя, выданное лицу впервые, действительно в течение двух лет со дня его выдачи.

"Директива Евросоюза очень проста и не требует всего того, что есть в этом законопроекте. Она предполагает, что у нас должны быть права европейского образца, у них должен быть срок действия. И третье, что есть в Евросоюзе, — это медицинское освидетельствование и справки в течение определенного периода. У нас, вы знаете, сейчас медицинские справки фактически на паузе во время военного положения, и вопрос в том, что система выдачи этих справок — она тоже мегакоррупционная и она должна быть изменена. Поэтому есть много вопросов к этому законопроекту, и мы его будем рассматривать", — рассказывает нардеп и добавляет: "Он точно не выйдет в зал в том виде, в каком он есть, потому что банально на него не будет голосов в комитете, если они не поправят его".

Украина должна имплементировать Директиву ЕС до 2033 года, а поэтому Юлия Сирко считает, что Рада могла бы сейчас принять законопроект в "гуманном виде" (в частности, не заставлять граждан массово менять права на европейские), а после постепенно перейти на евродирективы и европрава.

"Если осенью, как предполагают наши европейские коллеги, будет изменена евродиректива, включая и электронные права, тогда, возможно, нужно подождать: пропустить законопроект в первом чтении и подождать до второго чтения и уже имплементировать финальную версию евродирективы, которая будет выпущена. Потому что нет смысла сейчас имплементировать старую директиву, чтобы потом этот закон переписывать", — считает Сирко.

Напомним, ранее мы писали о том, что камеры автоматической фиксации ПДД кормят казну сотнями миллионов.