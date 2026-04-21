Появились фото одного из первых Mercedes S320 в Украине: как сохранился легендарный "кабан" (фото)

Машина имеет необычную комплектацию

В сети показали один из самых первых Mercedes-Benz S320 Long, появившийся в нашей стране еще в середине 1990-х. Автомобиль сохранился в отличном состоянии, и при одном лишь взгляде возвращает в прошлое.

Снимки легендарной машины опубликовал блогер Roma Urraco в своем профиле в Facebook. Помимо того, что данный Mercedes был одним из первых, проданных в Украине официальным дилером, о чем свидетельствует фирменная сервисная книга, уникальности ему добавляет то, что это "переходная модель".

Mercedes-Benz S320 Long. Фото - Roma Urraco

"С частично обновленной внешностью, но с элементами дорестайлинга – старый блок управления климатом, парковочные "рожки" на задних крыльях и фонари на корме с оранжевыми вставками. На борту – полный электропакет (включая регулировки сидений заднего ряда), кожаный салон, дотяжки двери и крышки багажника, вставки из натурального ореха", — рассказывает блогер.

Также необычна и комплектация: сочетание удлиненной колесной базы (3139 мм), достаточно богатой оснастки и 6-цилиндрового бензинового двигателя объемом 3,2 литра. Рядная "шестерка" M104 выдает мощность 231 л.с., чего достаточно для максималки в 225 км/ч и разгона от 0 до 100 км/ч за 8,9 секунд.

По фото видно, что внешне автомобиль сохранился почти в первозданном виде.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты назвали машину, которая закрывает большинство повседневных потребностостей.