"Дружеские переговоры", но...: Китай отчитался о поездке своего посланника в Киев

Политик посетил нашу страну в рамках турне по Евразии

В четверг, 7 марта 2024 года, в Киев приехал спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в рамках челночной дипломатии. Он встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, главой офиса президента Андреем Ермаком, первым вице-премьер-министром Юлией Свириденко.

Спецпредставитель охарактеризовал эти переговоры как "откровенные и дружеские", но все же назвал войну из-за российской агрессией "украинским кризисом". Информацию о визите Ли Хуэя в Киев сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Китая.

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Спецпредставитель КНР посетил Киев

"Спецпредставитель Ли Хуэй провел откровенные и дружеские переговоры по вопросам китайско-украинских отношений и украинского кризиса с главой Офиса Президента Украины Ермаком Андреем Борисовичем, первым вице-премьер-министром, министром экономики Юлией Свириденко и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой", ― говорится в сообщении.

На этой встрече присутствовали и другие официальные лица. Среди них посол Украины в Китае Павел Рябикин и посол Китая в Украине Фань Сяньжун. Политики обсуждали вопросы безопасности и двустороннего сотрудничества.

Ли Хуэй приехал в украинскую столицу на поезде. Выехал из Киева он вечером 7 марта, тоже на поезде. В рамках своего турне он намеревался посетить Украину, Францию, Германию, Польшу и Россию.

Отметим, что Китай официально заявляет о поддержке идеи проведения мирной конференции. Министр иностранных дел Китая Ван И ранее заявил о главном условии. Площадка для переговоров должна удовлетворять требования и Украины, и РФ.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Китае холодно относятся к украинским дипломатам. В частности, непросто там работать послу Павлу Рябикину. Он смог добиться лишь нескольких встреч между сторонами.

"Телеграф" сообщал, что 7 марта Киев посетил министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Он анонсировал закупку важного оборудования для ВСУ на кругленькую сумму.