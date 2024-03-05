Китай холодно относится к украинским дипломатам - скандальные подробности от Bloomberg

В Пекине утверждают, что якобы "каналы связи между Китаем и Украиной беспрепятственны"

Китай направил в Европу, РФ и в Украину своего спецпредставителя Ли Хуэя для "поиска политического урегулирования войны", но в тоже же время в Пекине к украинским дипломатам относятся холодно. Пока Россия организовала десятки встреч и визитов российских чиновников в Китай, украинской посол добился лишь нескольких встреч с момента своего прибытия в страну.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники. Там отмечают, что к украинскому послу в Китае действительно относятся холодно.

"Посол Украины Павел Рябикин добился лишь нескольких встреч с момента своего прибытия в китайскую столицу прошлым летом, несмотря на отправку запросов почти в 40 различных министерств и муниципалитетов", — сказали источники.

В то же время посол России Игорь Моргулов, которого Владимир Путин назначил работать в Пекине в сентябре 2022 года, называет отношения "очень плодотворными". Он сказал, что его посольство организовало 27 визитов российских чиновников в Китай на уровне федерального министра и выше, включая диктатора Владимира Путина.

В Министерстве иностранных дел Китая утверждают, что якобы "каналы связи между Китаем и Украиной беспрепятственны". В свою очередь посольство Украины в Пекине не отреагировало на электронное письмо с просьбой прокомментировать эту ситуацию.

"Поддержка Украины среди более широкого дипломатического сообщества Пекина неоднозначна. На мероприятии в посольстве Украины 22 февраля, посвященном двум годам войны, присутствовали западные дипломаты, в том числе посол США Николас Бернс и посол Великобритании Кэролайн Уилсон. Напротив, из более чем 100 приглашенных в Пекин прибыли только полдюжины дипломатов из стран Глобального Юга", — пишет Bloomberg.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае 2023 года в ходе прошлого визита Ли Хуэй встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда он заявил, что "от кризиса нет панацеи". Также он заверил, что Китай "в рамках своих возможностей" будет помогать Украине.