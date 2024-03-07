Китай предлагает создать площадку для переговоров Украины и России: о чем речь

Официальный Пекин до сих пор не называет войну войной, а говорит об урегулировании "украинского кризиса"

В Китае предлагают провести международную мирную конференцию на равных правах для Украины и России, чтобы стороны договорились о прекращении боевых действий. Якобы на ней каждая страна сможет обсудить мирные планы и условия.

Так официальный Пекин хочет урегулировать "украинский кризис" (так в Китае называют войну в Украине, развязанную Россией). Об этом в кулуарах сессии законодательного органа КНР сказал глава Министерства иностранных дел страны Ван И, сообщает "Укринформ".

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"Китай поддерживает созыв международной мирной конференции, на которую согласятся и Украина, и Россия, в которой все стороны будут участвовать на равных правах и будут иметь возможность беспристрастно и честно обсудить все мирные планы", ― сказал Ван.

В кулуарах министр напомнил и о "мирном плане Китая", который содержит 12 пунктов. Официальный Пекин ставит своей целью скорейшее прекращение боевых действий и начало мирных переговоров.

Отметим, что Китай заявляет, якобы он хочет помочь в обретении мира на честных условиях для обеих стран, но на самом деле чиновники КНР холодно относятся к украинским дипломатам. С Россией контакт налажен намного лучше.

Плодотворной работу между РФ и Китаем назвал посол России Игорь Моргулов. С сентября 2022 года было проведено 27 встреч на высшем уровне между российскими и китайскими чиновниками. С украинской стороной было всего несколько встреч.

Несмотря на это, Украина хочет наладить контакт с Китаем. Зеленский намерен лично поговорить с Си Цзиньпином, о чем стало известно еще в январе.

Напомним, Украина с партнерами обсуждает "Формулу мира" по 10 пунктам, разработанным Киевом. Планируется проведение Глобального саммита на уровне лидеров. Туда пригласили и Си Цзиньпина.

Ранее "Телеграф" сообщал, будет ли присутствовать Россия на саммите мира. В Офисе президента ответили на этот вопрос.