Руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко прокомментировал резонансное заявление Папы Римского

Белый флаг Папы Римского. Что нам нужно об этом знать

Начать нужно с того, что главный (если хотите, зонтичный) нарратив российской пропаганды сводится к одной фразе: "мирные россияне хотят переговоров, а марионеточные украинцы не хотят". Собственно, это и является основной коммуникационной и дипломатической линией россиян. Я здесь не открываю Америку, об этом я пишу и говорю с октября-ноября.

К сожалению, россияне, проводя политику единого голоса, начинают постепенно закладывать эту рамку, как относительно понятную не только для части мировых элит, но и для широких слоев населения в разных частицах мира.

В прошлом посте я описал геополитическую ситуацию. И напомню только один момент: план-массимум Кремля на этом этапе — заморозка конфликта по линии столкновения с официальными обещаниями частичного снятия санкций. Сейчас, давайте попробуем посмотреть, как расшивается этот главный нарратив РФ.

1. Все, что мы видим сейчас – это попытка создания конкурентных площадок для переговоров. Россияне играют в рискованные игры, потому что, судя по всему, разным игрокам предлагают одно и то же. Но факт есть факт: Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Швейцария уже вступили в эту игру. Ватикан не находится в игре. Он четко на российской стороне. И нужно понимать: мы с ним не в игре. У нас нет контактов на уровне вторых-третьих лиц Ватикана.

2. Единственное требование россиян к будущим площадкам – отбросить украинскую формулу и заставить садиться за стол переговоров всех участников. И повторюсь еще раз: на этом этапе им нужна просто артикуляция отказа от формулы и увеличение количества таких площадок.

3. Россияне пытаются донести месседж, что фронт вот-вот посыплется и потому нужны переговоры (далее идут разветвления, в зависимости от аудитории) от того, что это станет поражением Запада (Байдена, Макрона и т.д.), до того, что это месть за Газу. Это главный вспомогательный месседж. И, здесь, стоит обратить внимание, россияне часто используют абсолютно проукраинские месседжи западных политиков о необходимости дать оружие Украине, как резонатор наизнанку. И на это следует особо обращать внимание.

4. Один из важнейших посылов россиян — Украина самая коррупционная страна Европы (оставлю без комментариев)

5. Российская экономика может выстоять еще годы и поэтому эта война не убьет Россию, а подорвет Запад (эдакие вывернутые виртуальные космические гонки времен холодной войны). Следует понимать, что Запад по-настоящему еще не включился в гонку вооружений. И к россиянам, которые уже прошли свой пик, важно не допустить, чтобы Запад принял окончательное решение: поражение России — это победа Запада. Для Кремля – это архиважная задача и потому, один из ключевых нарративов Москвы – о безграничности возможностей российской экономики.

6. План Б (или параллельный план) россиян поиск и создание точки напряжения по сирийскому сценарию. Пока через два года им ничего не удалось ни в гражданской войне в Нигере, ни спровоцировать войну Хезболлы против Израиля, ни спровоцировать конфликт Венесуэлы против Гайаны. Но поиски продолжаются непрерывно, и это одна из базовых задач российской дипломатии.

7. И последнее. Что касается Ватикана, то Папа всегда был пророссийским леваком. Причины – не столь важные. Для нас более важно, что в понятной для нас перспективе будут выборы нового Понтифика. Сейчас Папа провел ряд кадровых изменений, усиливающих, как минимум, его родной орден и иезуитов. Я не специалист по кухне Ватикана, но я точно понимаю, что нам уже сейчас нужно строить другой тип отношений со святейшим престолом, чтобы потом во второй раз не сесть в лужу.

Но уже сейчас должны понимать:

Все, что выше описано – это пунктирная линия российской информационной атаки по всему миру. И мы должны иметь свои ответы и исполнителей, ответственных за донесение этих ответов на эти и другие вопросы (ибо это всего лишь мое видение ситуации).