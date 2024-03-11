Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров отреагировал на получение Украиной "Оскара"

"Оскар" за фильм "20 дней в Мариуполе" — это серьезная победа Украины и смертельный позор для россии. Позор всемирный.

Теперь фильм о том, как русские убивали Мариуполь, как бомбили роддома и театры, как убивали детей — увидит все человечество.

Ведь "Оскар" — это не только "за кино", это еще и "за документ". За правду и мужество.

То, за что в РФ дают 8 лет "строго режима с конфискацией" — в мире оценивается "Оскаром" и глобальной благодарностью.

То, что в феврале — марте 2022 начали одиночки, рискнувшие идти против воли путина и русской пропаганды — сегодня превратилось в документ всемирного значения.

От Мариуполя РФ не отмоется никогда. Россия и раньше совершала подобные преступления. Это — ее стиль, её смак, её скрепы.

Но никогда еще "русский садизм" не был так скрупулёзно зафиксирован, как в войне с Украиной.

Россия в XXI век бездумно притащила свои ухватки. Она не учла того, что сегодня всё, "как на ладони", что все регистрируется и рассматривается в лупу интернета.

Теперь бессильны вопли пропаганды и лепет пескова.

Всему миру россия будет навеки впечатана, как неизлечимая, неисправимая страна-убийца. И это — правда.

Источник: пост Невзорова в Telegram