Первый в истории Украины "Оскар": очень символично и очень трагично - Игорь Кондратюк
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Телеведущий и продюсер специально для "Телеграфа" объяснил, что должен понять зритель после просмотра этого фильма
Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" авторства Мстислава Чернова получил награду Американской киноакадемии ("Оскар") в номинации "Лучший документальный фильм". Это первый "Оскар", который получил украинский фильм за всю историю независимости нашего государства.
Это абсолютно правильное решение, по-моему. Я видел этот фильм. Он шел в кинотеатрах Украины и на момент показа стал самым кассовым документальным фильмом в истории украинского кинопроката.
Фильм показывает весь ужас первых дней войны России против Украины, нещадные бомбардировки и обстрелы Мариуполя, настоящий геноцид мариупольцев российскими агрессорами.
Все, кто имеет хоть толику ума и чести, после просмотра этого фильма должны понять все о намерениях России в этой войне: уничтожение украинцев и их городов. Ужасная реальность, которую до сих пор некоторые на планете не могут принять. А некоторые – типа Трампа, Орбана, того же Фицо – просто становятся на сторону агрессора и демонстрируют максимальный свой цинизм и продажность как политиков и людей.
Фильм сделан очень качественно, и именно поэтому "Оскар" – у харьковского режиссера-документалиста Мстислава Чернова и соавторов.
Первый в истории Украины "Оскар" — за документальный фильм "20 дней в Мариуполе" об одной из тысяч историй уничтожения украинцев россиянами на протяжении всей истории.
Очень символично и очень трагично…
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