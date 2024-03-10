Есть не только "план Б", но и "план С": в Раде рассказали, как Украина готовится жить без помощи США

Она не уточнила, что являют собой эти планы.

Из-за задержки западной финансовой помощи Украина стала рассматривать не только "план Б", но и "план С". "План А" предполагал, что помощь Запада начнет поступать в январе.

Об этом в интервью Financial Times заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Она напомнила, что Венгрия задержала четырехлетний пакет невоенной помощи ЕС в размере 50 миллиардов евро, согласованный в середине февраля.

"Мы почти исчерпали наши возможности. Все внутренние ресурсы используются для финансирования армии", – подчеркнула Пидласа.

Она также отметила, что украинское правительство ведет переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно Японией и Канадой. Пидласса подчеркнула, что также рассматривается возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов.

Напомним, президент США Джозеф Байден заявил, что Украина может остановить российского диктатора Владимира Путина. Для этого нужно, чтобы цивилизованный мир оказывал Украине как можно больше помощи, потому что поражение Украины будет иметь сокрушительные последствия для свободы и демократии повсюду.