Допомога від США: грають не лише з Україною, а й Україна

Глава Українського аналітичного центру спеціально для "Телеграфа" пояснив, коли ми зможемо отримати допомогу зі США

У США продовжуються "танці" навколо допомоги Україні. Президент Байден вкотре докоряє конгресменам, що ті ніяк не можуть проголосувати необхідний законопроект. Глава ЦРУ Вільям Бернс порочить, що на нас чекають нові територіальні втрати, що "Авдіївок може бути більше", якщо Україна не одержить допомогу від США.

Насправді, адміністрація президента США могла б допомогти Україні і без рішення Конгресу. Є різні можливості — від гарантій казначейства за нашими облігаціями (що дозволить продавати їх фактично з прибутковістю американських) до передачі необхідних озброєнь (або продажу за невеликою ціною) європейським партнерам для того, щоб ті потім передали це нам. Є й інші шляхи, наприклад, послатися на одну з поправок у конституції – мовляв, нацбезпека цього вимагає.

Але Байден нічого подібного не робить. Бо – вибори. Багато піару. І він їздить туром Штатами, багато говорить про Україну, лає республіканців, які гальмують допомогу. Подібні звинувачення постійно звучать із Білого дому. Створюючи негативну ауру навколо республіканців. Начебто не всі вони проти допомоги Україні – той самий Сенат, який підтримав відповідний законопроект тому доказ. Але виходить – всі.

На виборах важливо максимально очорнити опонента. Показувати його мало не злочинцем. Саме так Байден і виставляє Трампа, підконтрольне йому радикальне крило республіканців, загалом Республіканську партію. Мовляв, дивіться, вони зрадили Велику Америку, нас перестають поважати у світі через такі дії, точніше бездіяльності. І так далі…

При цьому ми недоотримали приблизно половини того, що США нам пообіцяли. І на що кошти раніше було виділено.

Одна з останніх ідей – внести допомогу Україні до бюджету США-2024, який не можуть прийняти. Нова фішка, новий піар, нові розмови.

Забавно буде, якщо Трамп, у разі повернення до Білого дому, дасть нам більше, а не "ні копійки", як намагаються це зробити зараз через того ж угорського прем’єра Орбана.

Поки що можна констатувати – ми стали заручниками виборів у США. І раніше другої половини року навряд чи щось отримаємо.

Ну а що голова бюджетного комітету українського парламенту Роксолана Підласа запевняє, що ми майже вичерпали свої можливості, а всі внутрішні ресурси використовуються для фінансування армії, це скоріше з розряду піару і "дайте-дайте!". Якщо припинити розкидатися грошима праворуч, якщо припинити красти, нарешті навести лад там, де у нас тотальний бардак (включаючи Раду, ряд міністерств і відомств, закупівлі і так далі) – все може бути інакше.