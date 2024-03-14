Директор Института мировой политики и автор книги "Гибридная война" специально для "Телеграфа" объяснил молчание российского диктатора

Новый рейд российских добровольцев на территорию Курской и Белгородской областей РФ, начавшийся 13 марта, имеет, прежде всего, политически-символическое значение. Понятно, что сил этим подразделениям на сегодня недостаточно, чтоб дойти до Москвы или даже захватить какой-то облцентр.

Но они демонстрируют, что Россия не может защитить собственные границы даже накануне весьма условных президентских выборов. Показывают, что способны наносить новые удары по имиджу Путина. Политическое значение этого рейда выше, чем собственно военное.

И такие действия заметно раздражают Путина. Ведь он не смог их обойти даже в своем недавнем интервью топ-пропагандисту Дмитрию Киселеву.

При этом участившиеся атаки украинских дронов на российские НПЗ вниманием обошли – и Путин, и Киселев. То есть эти атаки довольно чувствительны. Иначе Путин рассказал бы о них в своей пренебрежительной манере.

Российские добровольцы, безусловно, вносят свою лепту в то, чтобы свергнуть путинский режим. Но нам следует понимать, что этот режим довольно прочно укоренился в самом большом по территории государстве мира. А потому расшатывать его, а уж тем более выдирать с корнями, придется еще долго.