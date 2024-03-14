Директор Інституту світової політики та автор книги "Гібридна війна" спеціально для "Телеграфу" пояснив мовчання російського диктатора

Новий рейд російських добровольців на територію Курської та Бєлгородської областей РФ, що розпочався 13 березня, має насамперед політично-символічне значення. Зрозуміло, що сил цим підрозділам сьогодні недостатньо, щоби дійти Москви чи навіть захопити якийсь облцентр.

Але вони демонструють, що Росія не може захистити власні кордони навіть напередодні умовних президентських виборів. Показують, що здатні завдавати нових ударів по іміджу Путіна. Політичне значення цього рейду вище, ніж власне військове.

І такі дії помітно дратують Путіна. Адже він не зміг їх обійти навіть у своєму недавньому інтерв’ю топпропагандистові Дмитру Кисельову.

При цьому атаки українських дронів, що почастішали, на російські НПЗ увагою обійшли — і Путін, і Кисельов. Тобто ці атаки досить чутливі. Інакше Путін розповів би про них у своїй зневажливій манері.

Російські добровольці, безумовно, роблять свій внесок у те, щоб повалити путінський режим. Але нам слід розуміти, що цей режим досить міцно вкоренився у найбільшій за територією державі світу. А тому розхитувати його, а тим більше видирати з корінням, доведеться ще довго.