Военный обозреватель и главный редактор "Апострофа" специально для "Телеграфа" объяснил цель акции противников Путина

Военные последствия нового рейда русских добровольцев на территорию России мы поймем чуть позже. Все зависит от того, какими силами они атакуют и как глубоко смогут продвинуться.

Пока известно лишь о боях в пограничье и о потерях со стороны российских силовиков. Впрочем, известно, что русские добровольцы в последние месяцы проводили активную подготовку. Возможно, мы сейчас видим то, к чему они готовились.

Информационно-психологическое влияние этой операции также можно будет оценивать чуть позже, в зависимости от успехов и глубины продвижения. Однако уже сейчас понятно, что одна из целей – это создать негативный информационный фон перед так называемыми "выборами" президента РФ.

В Кремле пытались сделать так, чтобы все было шито-крыто, чисто и выбрито. Убили Навального, отказали в регистрации альтернативным кандидатам, полностью фрагментировали любую оппозицию. Ну, что ж. Тогда получайте внешний фактор. Только на этом основании русским добровольцам есть смысл как следует пошуметь.