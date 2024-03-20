Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса специально для "Телеграфа" объяснил, почему Пекин и Тегеран стыдятся признать, что поддерживают Москву

В недавнем отчете американского Института изучения войны (ISW) отмечается, что Россия активно развивает двусторонние отношения с Ираном, Северной Кореей и Китаем, пытаясь выстроить коалицию в противовес Западу. Естественно, Москва хочет создать некий антизападный альянс. Но, по сути, такового нет. Потому что коалиция — это объединение на общих интересах и ценностях.

Западная коалиция, союзная Украине, реально существует. Достаточно посмотреть на те же заседания в формате "Рамштайн". Страны объединяются вокруг ценностных вещей: противодействие агрессору, недопущение прецедента победы диктаторского режима над демократическим государством, недопущение прецедента безнаказанного нарушения норм международного права. Здесь нет особого экономического или военного интереса, речь именно о ценностях.

А условная Восточная коалиция, "коалиция зла", которую пытается сформировать Путин, таковой, по сути, не является. Начнем с того, что она — не явная. И Пекин, и даже Тегеран стыдятся признать, что поддерживают Москву. Маскируют свою помощь, отрицают, как тот же Иран, поставки вооружений. К тому же каждый из нынешних партнеров России действует, прежде всего, исходя из своих экономических интересов. И просто пользуется уязвимым положением РФ, потребляет ее ресурсы (военные — как Иран, энергетические — как Китай) фактически на демпинговых условиях.

Да, у Китая, Ирана и России есть некое совпадение интересов. Эгоистичных. Когда каждый из них использует другого. Особенно это касается отношения Китая с Ираном — к РФ. И в этом огромная разница между реальной Западной коалицией в поддержку Украины и весьма условной Восточной — по поддержке РФ. Запад нам реально помогает, а Иран и Китай просто используют Россию.

Да, есть определенная "ось зла", куда, кроме вышеперечисленного трио, можно включать еще и Северную Корею, ряд вассальных стран, как ту же Беларусь. Но это точно не коалиция.