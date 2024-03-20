Глава Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу спеціально для "Телеграфу" пояснив, чому Пекін та Тегеран соромляться визнати, що підтримують Москву

У нещодавньому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що Росія активно розвиває двосторонні відносини з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм, намагаючись вибудувати коаліцію на противагу Заходу. Звичайно, Москва хоче створити якийсь антизахідний союз. Але насправді такого немає. Тому що коаліція – це об’єднання на спільних інтересах та цінностях.

Західна коаліція, союзна Україні, реально існує. Достатньо подивитися на засідання у форматі "Рамштайн". Країни поєднуються навколо ціннісних речей: протидія агресору, недопущення прецеденту перемоги диктаторського режиму над демократичною державою, недопущення прецеденту безкарного порушення норм міжнародного права. Тут немає особливого економічного чи військового інтересу, мова йде саме про цінності.

А умовна Східна коаліція, коаліція зла, яку намагається сформувати Путін, такою, по суті, не є. Почнемо з того, що вона не явна. І Пекін, і навіть Тегеран соромляться визнати, що підтримують Москву. Маскують свою допомогу, заперечують, як той самий Іран, постачання озброєнь. До того ж кожен з нинішніх партнерів Росії діє, перш за все, виходячи зі своїх економічних інтересів. І просто користується вразливим становищем РФ, споживає її ресурси (військові — як Іран, енергетичні — як Китай) фактично на демпінгових умовах.

Так, у Китаю, Ірану та Росії є певний збіг інтересів. Егоїстичних. Коли кожен з них використовує іншого. Особливо це стосується ставлення Китаю з Іраном до РФ. І в цьому величезна різниця між реальною Західною коаліцією на підтримку України та вельми умовною Східною — з підтримки РФ. Захід нам реально допомагає, а Іран та Китай просто використовують Росію.

Так, є певна "вісь зла", куди, крім перерахованого вище тріо, можна включати ще й Північну Корею, низку васальних країн, як ту ж Білорусь. Але це точно не коаліція.