Инвестиционный банкир Сергей Фурса прокомментировал просьбу США не бить по российским НПЗ

Перед тем как ненавидеть США – подумайте, где бы мы были без них.

Мы полностью зависим от поддержки союзников.

Союзники требуют, чтобы мы учитывали их интересы.

И что здесь не логично?

Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы мир был украино центричным. Чтобы все только и думали об Украине, учитывали, прежде всего, наши желания и интересы. И наша травма из-за войны дает нам самим перед самими моральное право такого требовать от мира. Но это иллюзия. Это инфантильность. Наша инфантильность. Когда мы почему-то думаем, что все нам что-то должны. Но ведь это не так. Нам помогают. Нас спасают. И это наше счастье. Но считать помощь такой, которая, естественно, должна поступать. Но нет. Помощь для нас беспрецедентна в мировой истории. И наша текущая ситуация, в том числе экономическая, уникальна. Никогда в мировой истории страна не имела такой поддержки, не имела такого относительно высокого уровня жизни, как Украина сейчас. И мы привыкли принимать это как должное.

Да. США не хочет, чтобы мы стреляли по российским НПЗ. Потому что для властей США очень важно, чтобы цены на бензин не росли. Или это новость? Да нет. Даже дизайн санкций на нефтеперерабатывающую ветвь США делали так, чтоб ограничить доходы России, но не ограничить поставки нефти на рынок. Потому что экономика и политика США очень чувствительны к ситуации с ценами на топливо. Поскольку сейчас инфляция является главным экономическим вызовом в США. Поэтому это желание американцев естественно. Удивительно, если бы они этого не делали. И да, это и персональный интерес Байдена. Потому что более высокие цены на бензин помогают Трампу у предвыборной компаний. Риторический вопрос, хотим ли мы победы Трампа на выборах.

Можем ли мы требовать от США, чтобы они заботились в первую очередь о наших интересах, а затем о своих? Конечно нет. Так не бывает. Ни в отношениях государств. Ни даже в отношениях людей. Хотя некоторые люди считают, что если вы им помогли, они могут садиться вам на шею. Но это очень токсичные отношения. Поэтому США естественно заботятся, прежде всего, о США. А потом уже об Украине. И это нормально.

Вдобавок, сколько раз сама Украина (украинская власть) делала все, чтобы в Белом Доме не было персональных симпатий? Сколько реформ было саботировано? Сколько было принято таких решений, которые воспринимались как плевок в лицо американцам? И сколько можно делать такого и ждать, что люди будут заботиться о тебе как о собственном ребенке?

Ненависть к США на фоне публикации в американской газете американскими журналистами информации о том, что США требуют не стрелять по российским НПЗ похожа на хейт в адрес Шольца, когда тот не дает Таурусы, способны разрушить Крымский мост. При том, что Германия сейчас занимает ведущую роль в помощи Украины, взяла на себя финансовое бремя как по военной помощи, так и по финансовой, проталкивает европейскую интеграцию. Но все это воспринимается как должное. Но когда немцы не дают конкретные ракеты (при том, что дают очень много всего остального), то на них идут проклятия. Как же это назвать? То же и с Соединенными Штатами.

Кто взял на себя основную тяжесть финансовой и военной поддержки Украины с начала войны? США. Кто продвигал санкции? США.

И да, сейчас у США есть политический кризис, который приостановил помощь. И основную обузу на себя взяла Европа. И особое спасибо Чехии. Но даже такое поведение Европы, ее способность бросать вызов России происходит от того, что европейские страны имеют зонтик НАТО. То есть, имеют защиту США. И могут не бояться Путина. Все. От маленьких стран Балтии до Германии.

И так санкции не разрушили экономику России. Но они на нее влияют. И возможности России под санкциями гораздо меньше, чем России без санкций. И вряд ли бы нам хотелось, чтобы был второй вариант. Когда у России больше ресурсов, в том числе на поле боя.

И вторая сторона этой истории. Если бы удары по российским НПЗ действительно меняли ситуацию радикально, можно было бы возмущаться. Но что они уже дали, кроме того, что выбесили и Путина и Байдена одновременно? Материальные утраты русских олигархов от разрушения НПЗ? Они есть, это приятно. Но это не изменяет ситуацию кардинально. В России незначительно поднялись цены на бензин. Да, это приятно. Это будет провоцировать инфляцию. Но опять же, не кардинально.

Упали ли от этого доходы российского бюджета, а значит, способность Путина вести войну? В том-то и дело, что нет. Потому что это привело к росту цен на мировых рынках нефти. Так отреагировал рынок. Мы можем считать его поведение не логичным, но рынок есть рынок. Следовательно, цены на нефть выросли. Россия перенаправила неперерабатываемую нефть на экспорт. И доходы от экспорта россиян увеличились. Потому что сырой нефти Россия продает гораздо больше, чем продавала бензина до обстрелов. Бинго.

Или нам это выгодно? Риторический вопрос, правда. Пока наши атаки на российские НПЗ не приносили желаемого результата. А, напротив, увеличивали доходы российского бюджета. Возможно, это была только половина дела. Возможно, мы должны вынести всю нефтепереработку и это как-то иначе повлияло бы на ситуацию. Но опять же те заводы, которые нам не достижимы, давали бы достаточно топлива для российской армии. А дефицит бензина на внутреннем рынке в России вряд ли повлек бы за собой существенное изменение в поведении агрессора. Поэтому настойчивые просьбы американцев могут быть неприятны, но те ограничения, о которых они просят, не оказывают существенного влияния на ситуацию на поле боя. Если вообще не влияют.

И да, мы можем сколько угодно говорить, что помощь нам в интересах Соединенных Штатов. Но давайте другие страны будут сами определять для себя, что для них приоритет. И будем просто радоваться, что сложились обстоятельства, что весь западный мир сейчас поддерживает Украину. Ибо этого могло и не быть. И тогда результат противостояния с Россией был бы совсем иным... Почему-то в Украине многие постоянно забывают об этом.

И да, есть только одна страна, которая радуется, когда в Украине растут антиамериканские настроения. Как и ранее антипольские. И это Россия.