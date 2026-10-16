Поищите в бабушкином шкафу: эти сумочки снова стали модными

С чем можно совместить аксессуар

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Помните маленькие сумочки, которые берегли для особых случаев, а потом убирали подальше в шкаф, потому что они казались слишком старомодными? Похоже, некоторые из них еще рано списывать со счетов. Этой осенью внимание привлекают винтажные аксессуары с необычной фактурой, в частности бархатные сумки.

О возвращении таких моделей пишет издание Who What Wear. Бархатная сумка может стать интересной альтернативой привычным кожаным аксессуарам, особенно если правильно подобрать к ней одежду.

Бархат вместо привычной кожи

Бархатная сумка – не тот аксессуар, которому нужны блестящие украшения или причудливый дизайн, чтобы привлечь внимание. Ее главное достоинство – сама ткань: мягкая, приятная на вид и с красивыми переливами цвета. А если найдется модель с короткой ручкой и интересной застежкой, она будет обладать тем самым винтажным шармом, ради которого и стоит заглянуть в старый шкаф.

Черная бархатная сумка с золотой застежкой

Темно-зеленая сумка с винтажной застежкой

Осенью такой аксессуар особенно уместен. Когда гардероб постепенно наполняется пальто, свитерами и плотными тканями, бархат естественно вписывается в общее настроение сезона.

С чем носить бархатную сумку

Самый простой вариант – сочетать ее с одеждой, которую вы и так носите каждый день. Например, темно-бордовая сумочка будет хорошо смотреться с серым пальто, синими джинсами и черными ботинками. А темно-синяя модель добавит цвета комплекту с бежевым тренчем и молочным свитером.

Повседневный образ

Если хочется создать более женственный образ, можно попробовать сочетать бархатную сумку с трикотажным платьем и высокими сапогами. Для вечернего выхода подойдет комбинация с лаконичным черным платьем – фактурный аксессуар сделает образ интереснее без лишних украшений.

Образ с черным платьем

Важно не перегружать образ. Бархатная сумка сама по себе привлекает внимание, поэтому рядом с ней лучше выбирать простые силуэты и спокойные цвета.