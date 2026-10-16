НБУ нашел адвокатов на случай обысков, а "Энергоатом" заплатит космические суммы за советы: кто из юристов получил лучшие контракты

Почему госучреждения выбирают юридические фирмы без открытых торгов

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В Украине в период значительного дефицита и объявленного правительством режима экономии некоторые учреждения и государственные компании, у которых нет проблем с деньгами, на самом деле только наращивают свои расходы. "Телеграф" запускает серию материалов о том, как тратят средства самые богатые госкорпорации и органы власти. В первом тексте расскажем о расходах на адвокатов и юридических консультантов.

В частности, Национальный банк готовится выложить до 7,5 млн грн за защиту своих должностных лиц от правоохранителей, повысив ценник на услуги любимой юридической компании в два с половиной раза. Тем временем "Энергоатом" готов потратить до 30 млн грн на юридические консультации для наблюдательного совета. Детальнее – читайте в материале.

Главное:

Нацбанк заключил договор с АО "Эверлигал" на сумму до 7,5 млн грн для защиты сотрудников во время обысков. Стоимость одного часа услуг выросла с 1 740 грн (в 2023 году) до 5 166 грн (в 2026 году), а саму закупку провели без использования электронной системы.

заключил договор с АО "Эверлигал" на сумму до 7,5 млн грн для защиты сотрудников во время обысков. Стоимость одного часа услуг выросла с 1 740 грн (в 2023 году) до 5 166 грн (в 2026 году), а саму закупку провели без использования электронной системы. Самые дорогие адвокаты – у "Энергоатома". "Энергоатом" без тендера заключил договор с АО "Саенко Харенко" на сумму до 30,8 млн грн. Час работы партнера фирмы стоит более 20 тыс. грн с НДС, что является самым высоким показателем среди описанных закупок.

"Энергоатом" без тендера заключил договор с АО "Саенко Харенко" на сумму до 30,8 млн грн. Час работы партнера фирмы стоит более 20 тыс. грн с НДС, что является самым высоким показателем среди описанных закупок. "Нафтогаз" выбрал открытые торги и подрядчика с политическим бэкграундом. В отличие от НБУ и "Энергоатома", "Нафтогаз" провел открытый тендер и подписал соглашение на 7,3 млн грн с АО "Экво". Соучредителем фирмы является Алексей Филатов (бывший заместитель главы Администрации президента), а сама компания ранее фигурировала в расследованиях относительно коррупции в АМКУ.

В отличие от НБУ и "Энергоатома", "Нафтогаз" провел открытый тендер и подписал соглашение на 7,3 млн грн с АО "Экво". Соучредителем фирмы является Алексей Филатов (бывший заместитель главы Администрации президента), а сама компания ранее фигурировала в расследованиях относительно коррупции в АМКУ. Открытая конкуренция реальна и существенно снижает цену. Примеры "Нафтогаза" и "Укрэнерго" показывают эффективность торгов: "Укрэнерго" благодаря открытому конкурсу снизило ожидаемую стоимость контракта с 14,8 млн грн до 6,2 млн грн (подрядчик — АО "ЭЙ. ДЖИ. ЭЙ и Партнеры").

Примеры "Нафтогаза" и "Укрэнерго" показывают эффективность торгов: "Укрэнерго" благодаря открытому конкурсу снизило ожидаемую стоимость контракта с 14,8 млн грн до 6,2 млн грн (подрядчик — АО "ЭЙ. ДЖИ. ЭЙ и Партнеры"). Государственные компании и регуляторы тратят миллионы гривен на частных юристов, которые должны защитить должностных лиц в случае расследований НАБУ или других органов, при этом закупки нередко обходят прозрачные процедуры под предлогом "специальных оснований".

Нацбанк готов платить по 5,1 тыс. грн за защиту своего руководства: за несколько лет цена взлетела в разы

НБУ настолько заботится о своем руководстве, что уже подписал договор с адвокатами, которые должны защищать топов во время обысков. За защиту действующих и даже уволенных членов правления, должностных лиц НБУ и членов Совета Нацбанка готовы заплатить до 7,5 млн грн. Платить придется по факту предоставления услуг.

Уже не первый год Нацбанк доверяет защиту своих сотрудников адвокатскому объединению "Эверлигал". Они также должны приезжать на обыски в НБУ или к служащим Нацбанка. Что интересно, стоимость услуг адвокатов взлетела в разы.

В марте 2023-го с ними подписали договор с предельной стоимостью 1,6 млн грн, и тогда час стоил 1 740 грн (без НДС). Цена с налогом – 2 088 грн в час.

Договор НБУ от 2023 года

В договоре от 2026-го стоимость часа возросла до 5 166 грн, то есть в два с половиной раза. В последние годы Нацбанк применяет закупку без использования электронной системы. Регулятор имеет право закупать услуги без торгов на такие суммы при "специальных основаниях". В частности, если существует неотложная потребность, отсутствие альтернативы, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, потребности обороны и т.д.

Договор НБУ от 2026 года

"Телеграф" обратился к НБУ с просьбой объяснить, какая именно необходимость заставила регулятора подписать договор без проведения тендеров и согласны ли они с трехкратным ростом цены. К моменту публикации ответа мы не получили.

К слову, до полномасштабной войны НБУ проводил открытые торги. Например, в январе 2022-го в тендере участвовали два участника: АО "Эверлигал" и АО "Юридическая фирма "Арио". Любимцы Нацбанка предложили менее выгодную цену, однако все равно выиграли тендер, потому что предложение "Арио" отклонили. После этого в АО "Арио" даже жаловались в АМКУ, однако безрезультатно.

Если НАБУ или другие правоохранители заинтересуются деятельностью кого-либо из должностных лиц регулятора и начнут расследование, подозреваемый получит бесплатных адвокатов от АО "Эверлигал" с возможностью пользоваться их услугами на 7,5 млн грн. Неплохая составляющая "соцпакета".

Предложение "Арио" отклонили

АО "Эверлигал" существует немногим менее 10 лет. Нацбанк – единственное государственное учреждение, с которым сотрудничает фирма. Владельцы АО: бывший депутат Киевсовета от Европейской солидарности Андрей Порайко (45%), адвокаты Андрей Оленюк (45%) и Александр Ружицкий (10%).

"Энергоатом" нанял юридического советника для наблюдательного совета за 30,8 млн грн. Тендер для этого не проводили, юрист был выбран без использования электронной системы. Договор подписали с АО "Саенко Харенко" 1 июля 2026 года. Это рамочное соглашение с почасовой оплатой по факту (time & materials), а не фиксированная ежемесячная абонентская плата (retainer fee).

Максимальная стоимость – 30,8 млн грн. При этом стоимость услуг "Саенко Харенко" зависит от того, какой именно специалист помогает наблюдательному совету. Например, если партнер компании (в частности Владимир Саенко или Михаил Харенко) что-то посоветует наблюдательному совету, то за каждый час его работы придется платить по 16,8 тыс. грн (с НДС – 20 160 грн). Это самая высокая стоимость, которая встречалась "Телеграфу" в материалах о предоставлении юридических услуг для государственных учреждений и компаний.

Ориентировочное количество часов согласно договору – 2 760. Из них только 302 часа – работы партнеров. Средняя стоимость часа без учета должности юриста составляет 11 161,7 грн с НДС.

Стоимость часа работы специалиста АО "Саенко Харенко"

"Саенко Харенко" – известная адвокатская компания с высоким ценником. В августе благодаря решению Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда стало известно, что адвокаты получили от LEGO Holding A/S 110 тыс. евро за свои услуги. За эти деньги "Саенко Харенко" боролись с пиратами, незаконно продававшими игрушки корпорации.

"Саенко Харенко" обнаружили трех ФОПов и ООО "ТГ "Юнион Груп", которые незаконно продавали игрушки. В LEGO Holding A/S хотели, чтобы ответчики компенсировали стоимость предоставленных юридических услуг. Однако суд рассчитал, что на самом деле "Саенко Харенко" по этому делу оказали юридической помощи не на 110 тысяч евро, а всего на 1 тыс. евро (эквивалент 52,2 тыс. грн).

За два квартала 2026-го АО "Саенко Харенко", согласно данным Opendatabot, заработало 176,3 млн грн. Кроме "Энергоатома", их услугами также пользовался "Оператор газотранспортной системы Украины" (на 1,1 млн грн.).

"Нафтогаз" заплатит фирме бывшего замглавы Администрации президента

"Нафтогаз" на юридическую помощь своему наблюдательному совету готов потратить втрое меньше, чем "Энергоатом". В конце июня компания подписала договор с максимальной стоимостью 7,3 млн грн с АО "Экво". При этом ожидаемая стоимость была до 10 млн грн. "Нафтогаз" – одна из немногих из упомянутых компаний, которая провела открытые торги. Средняя стоимость часа – 7 670 грн.

"Экво" имеет пятерых учредителей: Анну Бабич, Юлию Кирпу, Дениса Лысенко, Марию Нижник и Алексея Филатова. Филатов был заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко. Мария Нижник работала заместителем главы АМКУ. Юридическая компания попадала в несколько скандалов, в частности ее название фигурировало в деле о коррупции в АМКУ.

"С середины 2015 года АМКУ возглавляет Юрий Терентьев. Он и заместитель главы АМКУ Нина Сидоренко являются сокурсниками Алексея Филатова, который был заместителем главы Администрации президента. Гражданская жена Филатова Анна Бабич является совладелицей "Экво". Также из "Экво" в АМКУ пришла работать Мирия Нижник, которая в 2015-2019 годах была первой заместительницей председателя Комитета Терентьева и которую называли кумой Филатова", – писало издание "Наші гроші".

Фрагмент договора с АО "Экво"

"Экво" за время своего существования выиграла тендеры у "Нафтогаза Украины" на 21,2 млн грн. Еще по 1,4 млн грн – у "Укрпочты" и "Укроборонпрома". При этом только за первые два квартала 2026 года фирма задекларировала доход в 234,8 млн грн (а чистая прибыль – 23,4 млн грн).

Как НБУ, "Энергоатом", "Нафтогаз" и "Укрэнерго" выбирают юристов. Инфографика "Телеграфа"

"Укрэнерго" и арбитраж

Один из споров НЭК "Укрэнерго" в Стокгольмском Арбитражном институте обойдется не более чем в 6,2 млн грн. Это максимальная стоимость контракта, подписанного "Укрэнерго" с АО "ЭЙ. ДЖИ. ЭЙ и Партнеры". Каждый час работы с НДС в среднем обойдется в 3 408 грн. Контракт предусматривает до 1 837 часов.

Твердая цена 6,22 млн грн включает все расходы юридической фирмы: привлечение любых третьих лиц (технических, инженерных или юридических экспертов), проживание, питание, страхование и другие расходы юристов. Однако "Укрэнерго" отдельно покрывает гонорары самих арбитров, судебные и арбитражные сборы (это стандартная практика для международных арбитражей).

Также договором предусмотрена возможность подписывать промежуточные акты и выплачивать авансирование/промежуточные платежи в объеме до 20% стоимости соответствующего этапа.

АО "ЭЙ. ДЖИ. ЭЙ и Партнеры" среди всех государственных учреждений и предприятий выиграло тендеры только в "Укрэнерго". При этом, в отличие от НБУ, "Укрэнерго" проводило открытые торги, на которые пришли многие фирмы. Ожидаемая цена снизилась с 14,8 до 6,2 млн грн.

В компании четыре учредителя: Ирина Мороз, Иван Касинюк, Аминат Сулейманова, Павел Лебедев. Это относительно маленькая юридическая компания. Весь доход за прошлый год составил 38,8 млн грн. В скандалы АО "ЭЙ. ДЖИ. ЭЙ и Партнеры" не попадало.

Стоимость часа работы частных адвокатов для госсектора колеблется от 3,4 тыс. грн до астрономических 16,8 тыс. грн за час партнеров. И цены только растут. К примеру, НБУ поднял часовую ставку для своего постоянного подрядчика АО "Эверлигал" в 3 раза по сравнению с 2023 годом.

Отметим, обычным клиентам эти фирмы предлагают значительно меньшие цены. Стоимость зависит от того, какие услуги необходимо предоставить, какова сложность дела, кто будет его вести.

Беспокойство вызывает ситуация, когда государственные учреждения договариваются с юридическими фирмами без открытых торгов. Это не только лишает возможности сэкономить за счет конкуренции, но и создает дополнительные коррупционные риски.

Детальнее о том, сколько государственные компании тратят на страховку для своих наблюдательных советов, читайте в следующих публикациях "Телеграфа". Продолжение следует…